Težave za VW: njihovi modeli ostajajo brez pomembnega dela

"Zaradi stalnega pomanjkanja polprevodnikov trenutno v našem ID ni opcijske ponudbe toplotne črpalke. Dogajanje zelo pozorno spremljamo in upamo, da bomo lahko toplotno črpalko kmalu spet vključili v svojo ponudbo," je novico za spletno stran Electrive potrdil Volkswagen.

Volkswagen se je za to potezo sprva odločil v Kanadi, kjer so kupce obvestili, da bodo njihovi naročeni električni avtomobili kmalu dostavljeni, vendar ne bodo opremljeni s toplotno črpalko. Na povpraševanja novinarjev čez lužo so vodilni potrdili, da ukrep razširjajo na vsa električna vozila in ne vedo, kdaj bodo toplotno črpalko spet vgrajevati v svoje električne modele.

Ne le v ZDA, tudi drugi trgi bodo ostali brez

Težave niso omejene le na model ID.4, temveč so podobno sporočilo o prihodu naročenega avtomobila brez toplotne črpalke dobili tudi Tudi ID. buzz, ki smo ga vozili prejšnji teden, ni imel vgrajene toplotne črpalke. Foto: Gregor Pavšič nekateri kupci Audijevega modela Q4 e-tron. Pri Volkswagnu so potrdili, da bodo ukrep razširili tudi na Evropo, vse do umiritve zadev pa ne bo mogoče naročiti njihovega električnega avtomobila s toplotno črpalko. To je vidno tudi v spletnem konfiguratorju, kjer med opcijskimi elementi ni več mogoče izbrati toplotne črpalke.

Kako bodo pri Volkswagnu rešili zagato, še ni znano. Pojasnil za zdaj niso dali, niti niso povedali, kako bodo uredili težave z obstoječimi kupci, ki že čakajo na svoj avto in so ga naročili skupaj s toplotno črpalko.

Toplotne črpalke izdelujejo Britanci

Za Volkswagnova modela ID.3 in ID.4 toplotne črpalke izdeluje britansko podjetje TI Fluis Systems. V Veliki Britaniji predvsem sestavijo skupaj vse sestavne dele, ki jih izdeluje njihova tovarna na Češkem. Na razsežnost pomanjkanja polprevodnikov kaže dejstvo, da se težave pojavljajo pri obeh modelih, tako ID.4 kot Q4 e-tron. Očitno je, da ni prizadeta samo dobava v eni tovarni. Q4 e-tron namreč izdelujejo v tovarni Zwickau za vse trge, VW pa po novem za ameriški in kanadski trg izdelujejo v ameriški tovarni v Chattanoogi v Tennesseeju.