Testna vožnja? Ne zanima jih, avto kupijo kar na internetu.

V času epidemije in po Evropi zaprtih prodajnih avtomobilskih salonih se je odprlo vprašanje digitalne podpore avtomobilski prodaji. Mnogi proizvajalci so sicer prepričani, da je nakup avtomobila v salonu tudi poseben dogodek in da se prek interneta to izkušnjo težko doživi na enak način. Zato je praktično vsa avtomobilska prodaja trenutno še usmerjena proti avtomobilskim trgovcem, ki so vmesni člen med proizvajalcem in končnim kupcem.

Mercedes-Benz je v Nemčiji v zadnjem mesecu sicer uspel pridobiti naročila in celo brezstično dostaviti naročena vozila, tudi kitajski Geely je bolj ali manj uspešno izpostavil svojo digitalno platformo. O taki prodaji govorijo tudi pri znamki Polestar, ki skrbi za električna vozila pod streho prav Geelya oziroma Volva.

Neposredna prodaja med proizvajalcem in kupcem

Pri Tesli je zgodba drugačna. Že od samega začetka stavijo na neposredno prodajo kupcem in v nekaterih ameriških zveznih državah so zato tudi vztrajali v dolgih sodnih sporih. Zanimivo je, da so tesle vendarle premijski, torej prav nič poceni, električni avtomobili.

Njihovi kupci so torej tisti z več denarja in taki naj bi nakupno izkušnjo v salonu še bolj cenili. To pravijo tradicionalni premijske znamke, toda Tesline izkušnje kažejo drugačno resnico.

Po veliko večino novih avtomobilov je še vedno treba oditi v prodajne salone. Foto: Reuters

Teslo je mogoče kupiti v eni minuti

Američani so namreč razkrili nekaj statistike svoje internetne prodaje. Tesla ima v številnih evropskih državah sicer svoje razstavne salone. Tam si je mogoče avtomobile ogledati, jih tudi preizkusiti, toda nakup je mogoč le prek interneta. Dostop do nakupne strani sicer nudijo tudi v teh salonih.

Pri Tesli pravijo, da tri četrtine strank avtomobil naroči doma. Med temi jih petina avtomobil kupi kar prek mobilnega telefona ali tablice. Naročilo naj bi bilo mogoče oddati v eni minuti, saj je postopek enostaven, Tesla pa nudi le malo doplačil in tudi cene vseh paketov so fiksne.

Polovica Nemcev jo kupi brez testne vožnje

V Nemčiji in na Nizozemskem polovico svojih avtomobilov prodajo brez prehodne testne vožnje. Vsem kupcem nudijo garancijo za vrnitev avtomobila brez stroškov, če z njim niso zadovoljni. To velja v prvih sedmih dneh oziroma tisoč prevoženih milj od nakupa.

Vsaj v Evropi največ naročil za svoje avtomobile dobijo popoldan med tretjo in šesto uro. Najpogosteje naročila prejmejo ob torkih. Danci najraje kupujejo zvečer, Finci pa zjutraj. Največji delež naročil prek mobilnih naprav zaznavajo na Norveškem.

Taki podatki lahko v prihodnje morda zamajejo poslovni model klasičnih trgovcev. V Angliji in Walesu so v sedmih letih zaprli deset odstotkov avtomobilskih salonov, je že pred dvema letoma poročal Autoexpress. Na največjih trgih proizvajalci neuradno ne skrivajo, da bi lahko prodajo zlahka izpeljali le s predstavitvenimi oziroma demostracijskimi centri ter prodajo izključno prek interneta. Tesli je to uspelo tudi zaradi posebnosti lastne znamke, ki je marsikje postala del statusa ljudi.