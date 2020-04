Presenečenje Tesle: kljub pandemiji lep zaslužek

Avtomobilska industrija je v enem največjih padcev v zgodovini, potem ko se je prodaja novih avtov v veliko državah praktično ustavila. Čeprav je imela Tesla težave s dobičkonosnostjo večkrat v času, ko je prodaja cvetela, so sedaj presenetili celoten svet. Prvo četrtletje so zaključili z dobičkom 16 milijonov dolarjev (14,7 milijona evrov), a tudi za Muska je pogled v prihodnost precej negotov.

Tesla je v prvem četrtletju letošnjega leta prodala skoraj 88.500 novih avtov oziroma so jih izdelali 103 tisoč. Na račun teh prodajnih številk so v prvih štirih mesecih leta zaslužili 16 milijonov dolarjev (14,7 milijona evrov). S tem so bili na dobri poti, da do konca leta izdelajo in prodajo pol milijona električnih avtov. Če ne bi ob koncu marca in celoten april proizvodnja in prodaja stali, bi bile te številke še nekoliko višje. A koronavirus je te načrte močno zamajal, magična meja pol milijona izdelanih avtov pa se z vsakim dnem brez proizvodnje oddaljuje.

Pozna se prihod novega pomembnega modela

Na začetku leta je Tesla pričela izdelavo svojega manjšega modela Y, ki je oziroma bo prodajno njihov najpomembnejši model. Skupaj z modelom 3 je Tesla prodala 76.266 obeh modelov. Manjši križanec bo v prihodnjih mesecih še prevzel vodilno mesto v prodajnih številkah, a njegov pohod je zaustavil koronavirus.

Tako kot vsi drugi proizvajalci je pogled v prihodnost negotov, vse skupaj pa otežujejo motene dobavne verige, zaustavitev proizvodnje, onemogočena osebna dostava vozil in druge manjše težave. Tesla je leto 2019 zaključila zelo pozitivno. Razkritje cybertrucka je bila uspešnica, model Y je bil dobro sprejet pri kupcih in ob koncu leta so imeli 1,1 milijarde dolarjev (1,01 milijarde evrov) dobička. S pozitivnim duhom so nadaljevali tudi v začetku leta 2022, izdelali milijonti avto in pričeli s polno proizvodnjo v novi kitajski tovarni.

Križanec Y je najnovejša novost leta za Teslo, ki bo skupaj z modelom 3 prevzela večino prodaje znamke. Foto: Tesla

Y edini dobičkonosni model že na začetku prodaje

Marca so pričeli z masovno proizvodnjo modela Y, ki je postal prvi model znamke z dobičkonosnim začetkom. V tem četrtletju so izdelali še 15.390 modelov S in X. A tudi v prihodnje bosta glavnino prodaje tvorila modela 3 in Y. A izredno dober vhod v drugo četrtletje je prekinil koronavirus.

''Leto 2020 bi moralo biti, glede na vse ozire, Teslino leto. Tovarna v Šangaju je pričela proizvodnjo, dobave modela Y so stekle in bile daleč pred načrtovanim urnikom ter podjetje je ustvarjalo dobiček, širilo modelno paleto in operacije,'' je povedala Jessica Caldwell, izvršna direktorica trgov pri Edmunds. Čeprav bodo nadaljevali prodajo svojih dveh najuspešnejših modelov, je veliko vprašanje, kako se bo trg odzval do konca leta. Vse to bo imelo vpliv na proizvodnjo in prodajne številke, kljub uspešnemu četrtletju pa Teslo, tako kot drugi proizvajalce, čaka burno in predvsem naporno leto 2020.