Tesline nove baterije: prihaja velik preobrat?

Novi Teslin baterijski paket naj bi imel življenjsko dobo milijon milj oziroma 1,6 milijona kilometrov. Po koncu življenja v avtomobilu se lahko baterije uporabi za shrambo električne energije v hiši ter tako v celoti izkoristi življenski cikel baterij. Za zdaj še čakamo uradne specifikacije novega baterijskega paketa, toda Reuters poroča o baterijskih celicah, kjer je uporaba kobalta minimalna oziroma ga zaradi drugačne kemijske sestave sploh ne potrebujejo. Zaradi novih kemičnih aditiov in premazov bo baterijski sklop lahko shranil več energije za dalj časa, kar bo zmanjšali obremenitve na celice pri hitrem polnjenju baterije.

Kaj ima Tesla z bregom bo znano do konca meseca

Elon Musk je obljubil, da bodo na posebnem dogodku do konca tega meseca predstavili vse najnovejše novosti in baterijske Tesla bo še izpopolnila avtomatizirano proizvodnjo ter s tem izboljšala učinkovitost proizvodnje baterij. tehnologije javnosti. Čeprav je obljubil pa epidemija koronavirusa postavlja nad to obljubo velik vprašaj in lahko pride do zamika dogodka.

Pri Tesli se med drugim pripravljajo tudi na predstavitev novega, še bolj avtomatizirane proizvodnje baterij, ki bo zmanjšal stroške dela in povečal učinkovitost. S temi ukrepi bodo lahko sledili povečanemu povpraševanju, hkrati pa bodo nove tovarne tridesetkrat večje kot je obstoječa tovarna Gigafactory v zvezni državi Nevada.