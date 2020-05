Pihajo na dušo Tesli: predelali so znameniti kip

Foto: Tulsa for Tesla

Velikanski kip Golden Driller ponazarja delavca na naftni ploščadi in velja za šesti največji kip v ZDA. Visok je 23 metrov in tehta 19,7 tone. Betonski kip so v središču Tulse postavili leta 1966 in šele zdaj so ga prvič uporabili za reklamne namene. Napis na njegovem pasu, kjer je napis Tulsa, so zamenjali z napisom Tesla. Kip tako predstavljajo celo kot karikaturo Elona Muska.

Nova tovarna bo izdelovala model cybertruck

V ozadju so lobiranja za izbiro lokacije nove tovarne v ZDA. Teslin obrat Gigafactory 5 bo izdeloval tudi naslednjega električnega poltovornjaka cybertruck. Po neuradnih informacijah iz Tesle je v ožjem izboru za tovarno poleg Tulse (Oklahoma) še Austin (Teksas).

V ozadju spremembe kipa sta dve skupini in sicer Tesla Owners of Oklahoma ter Tulsa for Tesla.