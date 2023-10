Teslina opozorila glede cybertrucka, znane podrobnosti #foto

Tesla je poslovala dobičkonosno že 16. četrtletje zaporedoma, vseeno pa agresivno nižanje cen vpliva na njihove prihodke in s tem tudi dobiček. Tesla je vojno s cenami sprožila sama v začetku leta in položaj je še posebej težek na Kitajskem, kjer je največ lokalne konkurence.

Tesla je imela v tretjem četrtletju 23,4 milijarde dolarjev prihodkov in ustvarila 2,3 milijarde dolarjev dobička. To je skoraj 37 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta.

Prvi cybertrucki na cesto 30. novembra

Ker se avtomobili dražijo, je bil Elon Musk na razkritju previden pri napovedovanju širjenja proizvodnih kapacitet. To velja predvsem za novo tovarno v Mehiki. Dotaknil se je tudi napovedi za cybertruck, električni poltovornjak, ki bo glavna Teslina novost letošnjega leta. Cene za vozilo še vedno niso javno znane, prav tako ne številne tehnične podrobnosti.

Prve bodo naročnikom dostavili 30. novembra in začeli prvo serijsko proizvodnjo. Prihodnje leto bi lahko izdelali okrog 125 tisoč cybertruckov, proizvodnjo 250 tisoč vozil pa dosegli okrog leta 2025.

18 mesecev za pravo dobičkonosnost

"To je tehnološko zelo napredno vozilo, najbrž naše najboljše do zdaj. Toda ima veliko novosti in proizvodnja je zelo zahtevna. Potrebovali bomo vsaj 18 mesecev, da bo cybertruck za nas postal pomembnejši vir prihodkov in dobička," je opozoril Musk.

Kljub zaostrenim razmeram na trgu pri Tesli ostajajo pri cilju za letošnje leto, to je globalno prodati zanje rekordnih 1,8 milijona električnih avtomobilov. Teslin model Y lahko postane tudi najbolje prodajani avtomobil absolutno na evropskem trgu.