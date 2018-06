Tesla: Vsak deseti zaposleni bo odpuščen

Kmalu bo konec prvega leta proizvodnje tesle 3

Tesla se bliža prvemu letu proizvodnje svojega modela 3, ki je ključen avtomobil za preživetje še vedno majhnega podjetja. Tesla se je želela prav s tem avtomobilom preusmeriti iz zagonskega start-up podjetja v velikoserijskega proizvajalca vozil, a zadnje mesece so preživljali predvsem v reševanju proizvodnih ozkih grl. Stanje se zdaj izboljšuje. Elon Musk obljublja, da bodo še v tem četrtletju dosegli raven pet tisoč izdelanih modelov 3 na mesec. Trenutno so jih na ceste poslali več kot 35 tisoč.

Pri Tesli so do zdaj izdelali okrog 35 tisoč avtomobilov. Foto: Reuters

Ob službo okrog štiri tisoč zaposlenih

Musk je obenem potrdil interne dokumente, ki so pricurljali v javnosti in ki so napovedali precej obsežna odpuščanja. Devet odstotkov zaposlenih bo izgubilo službo. Večinoma gre za zaposlene izven tovarn in odpuščanja po Muskovih zagotovilih ne bodo vplivala na obseg proizvodnje avtomobilov.

»Tesla je v zadnjih nekaj letih zelo hitro rasla. Danes se določene funkcije v podjetju podvajajo, nekatere službe pa danes enostavno nimajo več smisla,« je zapisal Musk, ki oklestitev številna zaposlenih šteje med tiste dejavnike (poleg večje proizvodnje modela 3, racionalizacije poslovodstva …), ki bi Tesli lahko prinesli dobičkonosnost.

Tesla je imela konec lanskega leta 37 tisoč zaposlenih, po poročanju ameriškega CNBC pa so jih letos dodali še osem tisoč. To pomeni, da bodo pri Tesli odpustili okrog štiri tisoč zaposlenih.