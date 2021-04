Tesla vodi v Sloveniji, nov rekord zanje tudi globalno

Tesla je v prvem četrtletju globalno dosegla svoj nov prodajni rekord. Naredili so 180, kupcem pa predali 184.800 novih avtomobilov. Do konca marca je Tesla v razredu električnih avtomobilov najboljša tudi v Sloveniji.

Že včeraj smo poročali o prodaji električnih avtomobilov v Sloveniji, kjer je do konca marca prav Tesla prodala največ vozil. Medtem ko trg čaka prenovljena modela S in X, so na naše ceste pripeljali le nove modele 3. Teh je bilo samo marca 54, skupno pa v prvem četrtletju že 93. Renault je registriral po 42 novih električnih twingov in zoejev, Volkswagen pa 27 vodil ID.3.

Na celotnem bruto avtomobilskem trgu je v Sloveniji Tesla do konca marca na 22. mestu in sicer za Mazdo in Volvom ter pred Cupro, Hondo, Mitsubishijem, Porschejem, Alfo Romeo in Lexusom.

Nov četrtletni prodajni rekord

Za podjetje Elona Muska so seveda precej pomembnejši globalni prodajni rezultati. V prvem četrtletju so uspeli preseči pričakovanja analitikov z borze. Čeprav so morali februarja za dva dneva ustaviti proizvodnjo v ameriškem Freemontu (težave z dobavo sestavnih delov), so do konca marca izdelali 180.338 novih avtomobilov. To so bili v celoti modela 3 in Y. Kupcem so dostavili 184.800 vozil, med temi tudi 2.020 modelov S in X.

V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem so dostave vozil povečali za 109 odstotkov, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2020 pa za dva odstotka. Če je Tesla lani za malenkost zgrešila cilj pol milijona dostavljenih novih električnih avtomobilov, so letos na dobri poti do tega mejnika.

Zanimiva je eksponentna rast prodanih avtomobilov v prvem četrtletju. Predlani so jih dostavili 63 tisoč, lani 88 tisoč, letos torej že 184 tisoč.

Tesla Q1 deliveries growth rate. pic.twitter.com/81UjDAKtET — Ivan @ EV Stock Channel (@ev_stock) April 2, 2021

Do zdaj najresnejša tekmeca modelu 3 prihajata iz Koreje

Prebuja se tudi konkurenca. Poleg nekaterih električnih avtomobilov višjega cenovnega razreda (audi e-tron GT, audi e-tron Q4 …) bosta predvsem za Teslin model 3 pravi prodajni izziv nova hyundai ioniq 5 in kia EV 6.