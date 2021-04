Deset najuspešnejših: lani za trgovce šok, letos že pozitivno

Marca lani je tudi v Sloveniji za avtomobilske trgovce sledil šok ob začetku epidemije bolezni covid-19. Letos so ta mesec prodali 157 odstotkov več novih avtomobilov kot marca lani, v prvem četrtletju je prodaja 12 odstotkov nad lansko ravnjo. Na vrhu so znamke Volkswagen, Škoda in Renault, med električnimi avtomobili pa Tesla.

Avtomobilska prodaja se je lani marca začela ustavljati. Prodajne salone so morali trgovci ob začetku epidemije covid-19 zapreti. Marca lani so na bruto avtomobilskem trgu registrirali 2.743 novih avtomobilov, letos marca pa že 7.067. Razlika je kajpak očitna in prodaja je močno poskočila v vseh razredih. Izjema so le klasični hibridi, kažejo podatki Sekcije za vozila pri Trgovski zbornici Slovenije.

Na letni ravni je po treh mesecih prodaja avtomobilov spet pozitivna. Do konca marca so trgovci registrirali 16.291 novih avtomobilov, lani v enakem obdobju 14.508. S 15-odstotnim deležem ostaja konec marca najpomembnejši razred majhnih SUV, več kot 10-odstotni delež imajo še majhni avtomobili, srednje veliki SUV in vozila spodnjega srednjega razreda.

Število registriranih novih avtomobilov na bruto trgu je v prvem četrtletju 2021 za 12,2 odstotka višje kot v prvem četrtletju lanskega leta.

Petim znamkam je uspelo registrirati več kot tisoč novih avtomobilov

Med posameznimi znamkami je po treh mesecih na vrhu Volkswagen z 2.619 registriranimi novimi avtomobili. Škoda jih je registrirala 2.168, Renault pa 1.780. Več kot tisoč (1.152) jih je uspelo registrirati tudi Peugeotu. Spodnja razpredelnica prikazuje deset najbolj uspešnih znamk na bruto avtomobilskem trgu v Sloveniji, izvoz v tujino torej ni izključen.

2021 2020 Volkswagen 2.619 2.781 Škoda 2.168 1.715 Renault 1.780 2.076 Peugeot 1.152 709 Dacia 956 618 Hyundai 906 851 Citroen 824 562 Kia 640 575 Nissan 544 279 Toyota 527 617

Tesla je letos v Slovenijo dostavila že 93 modelov 3. Med električnimi vozili trenutno ta tesla nima tekmeca. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen je registriral prvih osemnajst modelov ID.4. Foto: Volkswagen

Prodaja električnih avtomobilov je marca, spet v primerjavi z istim mesecem lanskega leta, zrasla za več kot 50 odstotkov. Marca so trgovci prodali 167 električnih avtomobilov, kar je pomenilo dobra dva odstotka trga. Ob tem so prodali še komaj devet priključnih hibridov.

Med vsemi znamkami je na 22. mestu ameriška Tesla, ki letos za zdaj nima prave konkurence med električnimi vozili. Med posameznimi modeli je tam na vrhu še vedno njihov model 3. Samo marca so jih dostavili 54, skupno letos že 93. Renault je marca dostavil 26 twingov Z.E. in 15 zoejev, Volkswagen pa 15 modelov ID.3 in tudi že 18 modelov ID.4. Škoda je prav tako registrirala prve štiri električne enyaqe.

Z izjemo prve peterice je prodaja posameznih modelov sicer zanemarljiva. Na letni ravni po treh mesecih ima Teslin model 3 27-odstotni tržni delež, Renault je na primer do zdaj prodal po 42 twingov Z.E. in zoejev. Volkswagnu je uspelo v treh mesecih kupcem predati le 27 ID.3.