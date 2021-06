Tesla tudi za policiste? Ponujajo jih za intervencije.

Tesla je v Veliki Britaniji pripravila model 3 za primere intervencijskih služb in avtomobil so namenili testiranju.

Za zdaj so pri Tesli v Veliki Britaniji pripravili le predstavitveni avtomobil. Nadeli so mu policijske barve in opozorilne luči na strehi, sicer pa bodo ta avtomobil ponujali tudi drugim intervencijskim službam. Za tak korak so se odločili, ker namerava Velika Britanija leta 2030 ustaviti prodajo novih avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji.

Električni policijski avtomobili že obstajajo, le da nimajo intervencijskih nalog

Sodeč po fotografijah so izbrali teslo model 3 v različici performance, ki ima štirikolesni pogon, dobre tri sekunde pospeška do 100 kilometrov na uro in realen doseg prek 400 kilometrov. Tak avtomobil že uporablja nekaj policijskih oddelkov v ZDA.

Britanska policija je na določenih ravneh, a ne za intervencijske naloge, že sprejela električna vozila. V Londonu imajo električnega BMW i3, prav tako tudi enajst Toyotinih miraijev s pogonom na vodikove gorivne celice. Električne policijske avtomobile imajo tudi že ponekod v Grčiji (volkswagen ID.4) in Nemčiji (mercedes-benz EQ C).

Foto: Tesla