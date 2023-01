Tesla tudi s klasičnim volanom, take so cene v Sloveniji

Pri Tesli so ob napovedi novega modela S in X – pri obeh gre za občutno prenovo, pri Tesli pa vsaj za zdaj ne poznajo klasičnih generacij vozila – predstavili avtomobil z odsekanim zgornjim delom volanskega obroča. Ta ob strani tudi nima več stikal za vklop smernikov. Tak tip volana je naletel na dokaj nasprotujoče si odzive in zdaj so pri Tesli v konfigurator vozila dodali tudi možnost klasičnega volana. Tudi ta pa omenjenih obvolanskih ročic nima. Oba tipa volana sta pri avtomobilu brezplačna.

Tip notranjosti z odsekanim volanom "yoke". Za razliko od modelov 3 in Y imata modela S oziroma X pred voznikom še vedno dodatni zaslon. Foto: Tesla

V Sloveniji za model S vsaj 116 tisoč evrov

Tesla model S v Sloveniji stane slabih 116 tisoč evrov. To velja za klasično različico z dvojnim elektromotorjem (3,2 sekunde do sto kilometrov na uro, doseg po WLTP do 634 kilometrov, najvišja hitrost 250 kilometrov na uro), še zmogljivejša različica plaid (2,1 sekunde do sto kilometrov na uro, hitrost do 322 kilometrov na uro) s tremi motorji pa stane vsaj 141 tisočakov.

Cene za model X se začnejo pri 125 tisočakih, različica plaid je 20 tisočakov dražja.