Tesla spet rekordno: to so četrtletni rezultati

Tesla je za prvo četrtletje razkrila prodajne rezultate in zopet presegla pričakovanja vseh analitikov. V prvih štirih mesecih so dostavili 310.048 avtomobilov in za dva tisoč presegli prvotne ocene.

Dobavili več avtomobilov, kot so jih izdelali

Očitno Teslinih proizvodnih številk ne more omajati niti kriza s polprevodniki niti vojna v Ukrajini, ki še dodatno slabi proizvodne kapacitete avtomobilskih proizvajalcev. V prvem četrtletju so kupcem dostavili 310.048 avtomobilov, kar je za 1.448 avtomobilov več kot v zadnjem četrtletju preteklega leta. S tem so še popravili rekord in z novo tovarno v Nemčiji napovedujejo še dodaten prirastek teh številk v drugem četrtletju leta.

Daleč največ je bilo dostavljenih modelov 3 in Y, kar 295.324. Dostavili so še 14.724 bistveno dražjih in večjih S in X. Na drugi strani so v prvem četrtletju proizvedli 305.407 avtomobilov. Natančneje, od tega je bilo 291.189 modelov 3 in Y. "V prvem četrtletju smo proizvedli več kot 305 tisoč avtomobilov in jih dostavili več kot 310 tisoč, in to kljub težavam v dobavni verigi ter ugasitvam tovarn," so zapisali pri Tesli.