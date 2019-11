Tesla model 3: Slovenci v enem mesecu kupili 25 novih

Slovenci so samo oktobra registrirali 25 novih Teslinih modelov 3 in v tem mesecu je bil tako to najuspešnejši električni avtomobil v Sloveniji.

Tesla je kljub začetnim težavam s proizvodnjo uspela odpraviti vsa proizvodna ozka grla in električni model 3 je zanje zdaj najuspešnejši model. V zadnjem četrtletju so jih po vsem svetu prodali skoraj 80 tisoč. Tovarno bodo kmalu odprli še na Kitajskem, Elon Musk pa je pred dnevi potrdil nemški Berlin kot lokacijo njihove nove tovarne v Evropi.

Na prodajo ima velik vpliv tudi razpoložljivost naročenih vozil

Tudi v Sloveniji so v zadnjega pol leta že registrirali več modelov 3. Daleč največ prav oktobra in sicer kar 25, kažejo podatki Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije. Model 3 je bil ta mesec celo najuspešnejši med vsemi električnimi avtomobili. BMW je na primer registriral novih 19 modelov i3, Nissan devet leafov in Hyundai dodatnih 16 električnih in priključno-hibridnih ioniqov.

Od aprila so tako v Sloveniji skupno registrirali 37 tesel model 3. Za primerjavo, BMW je registriral 97 vozil i3, Nissan pa 77 leafov. Po novem letu v Slovenijo prihaja tudi novi renault zoe.

Audi je registriral 17 e-tronov, Jaguar pa šest električnih vozil I-pace.