Tesla dviguje tempo: v Berlinu s tisoč na tri tisoč v nekaj mesecih

Pol leta po uradnem odprtju tovarne v Berlinu so pri Tesli pripravljeni na dvig proizvodne kapacitete. Do zdaj so izdelali približno tisoč avtomobilov na teden, kmalu naj bi vsak teden iz nove tovarne zapeljalo že dva tisoč avtov na teden, oktobra pa želijo njihovo število povečati na tri tisoč. Na mesec bodo tako do konca letošnjega leta izdelali do 12 tisoč modelov Y.

Že ko so pri Tesli začeli izdelovati avtomobile v Berlinu in tudi Teksasu, so jasno sporočili, da bo trajalo nekaj časa, preden bosta tovarni začeli obratovati s polno močjo. Tudi na račun utečenih proizvodnih procesov v Šanghaju in Freemontu, kjer izdelujejo avtomobile s pospešenim tempom.

Junija so izdelali že tisoč modelov Y na teden

Kljub počasnemu začetku pri Tesli očitno ne spijo, saj so junija v tovarni pri Berlinu že izdelali tisoč modelov Y na teden. Enako proizvodno kapaciteto so dosegli v Teksasu, zdaj pa želijo število avtomobilov hitro nadgraditi. Že dva tisoč izdelanih modelov Y na teden bo iz tovarne v Berlinu zapeljalo v bližnji prihodnosti, oktobra pa že tri tisoč na teden.

Musk že od samega razkritja modela Y verjame, da bo ta električni križanec postal najbolje prodajan avtomobilski model na svetu, pri tem pa računa na izdatno pomoč tovarn. V ZDA namreč izdelujejo Y za domači trg, na Kitajskem prav tako za za domači trg, obenem pa ga od tam izvažajo po vsem svetu. Zdaj, ko so zagnali proizvodnjo v Nemčiji, bodo še bolj pokrili evropski trg.

V nekaj mesecih potrojena proizvodnja

Na odgovor, ali so ti načrti uresničljivi, bo treba počakati do oktobra, ko bo jasno, ali lahko Tesla premaga težave z dobavo in obenem izvede načrtovane izboljšave v proizvodnem procesu. Podobne izboljšave so izvedli že v drugih tovarnah ter dokazali, da lahko na razmeroma preprost in učinkovit način pospešijo proizvodnjo svojih modelov. Drew Baglino je prek konferenčnega klica vlagateljem ob razkritju poslovnih rezultatov za drugo četrtletje dejal, da bi lahko v Berlinu do konca leta 2022 izdelali celo do pet tisoč modelov Y na teden.