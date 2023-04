Tatove lovil s ferrarijem: Leclercu ukradli dva milijona vredno uro #video

Charles Leclerc je Monačan, sicer pa prvo ime Ferrarijeve ekipe v svetovnem prvenstvu formule ena. Foto: Reuters Zgodilo se je v italijanskem mestu Viareggio v Toskani. Nepridipravi so najprej zasledovali Charlesa Leclerca in nato sta dva pristopila k njemu, češ da sta velika navijača formule ena in Ferrarija ter zaprosila za skupno fotografijo. Leclerc je privolil, med postavljanjem za “selfija” pa sta mu z roke ukradla dragoceno uro. Odpeljala sta se s skuterjem in uro nato predala preostali "posadki" v športnem terencu.

Šlo je za Richard-Millejevo namensko izdelano uro prav za Ferrarijevega zvezdnika, katere vrednost je ocenjena na dva milijona dolarjev.

Skupina tatov je nato začela bežati. Leclerc se je za njimi zapodil v svojemu ferrariju 488 pista in čeprav ni prišlo do filmskega avtomobilskega pregona v obmorskem mestu z okrog 62 tisoč prebivalci, si je uspel zapisati registrsko oznako vozila. Policija jih je na podlagi te prijave uspela ujeti. Do kraje je prišlo sicer že lani aprila, a šele zdaj so jih tudi obtožili in posledično omogočili objavo video posnetka italijanskih karabinerjev.