Ta mesec v Slovenijo ena ključnih Nissanovih novosti #foto

Že ta mesec bo predvidoma v Slovenijo pripeljal izboljšani električni nissan leaf e+, ki prinaša predvsem bistveno večjo baterijo in s tem tudi realni doseg od 350 do 400 kilometrov.

Trg električnih avtomobilov bo v Sloveniji v naslednjih nekaj mesecih popestrilo mnogo novih modelov. To bodo izboljšani renault zoe, nato električna peugeot e-208 in opel corsa-e, sredi prihodnjega leta pa še volkswagen ID.3. Med prvimi novostmi pa bo tudi Nissan z izboljšanim leafom, ki sicer velja za enega najbolj prodajanih električnih avtomobilov.

Če je bil do zdaj z baterijo 40 kWh okrog 250 kilometrov, jih bo lahko s približno 50 odstotkov večjo baterijo z enim polnjenjem prevozil od 350 do 400. Foto: Gregor Pavšič Bistveno večji doseg, tudi manj težav s pregrevanjem baterije?

Leaf je v notranjosti sicer dokaj zastarel avtomobil, ki pa se odkupi predvsem s svojimi dimenzijami in prostornostjo. Na tem področju domala nima prave konkurence. Zdaj bo z novo baterijo s kapaciteto 62 kilovatnih ur (kWh) tudi ponujal bistveno večji doseg.

Če je bil do zdaj z baterijo 40 kWh okrog 250 kilometrov, jih bo lahko s približno 50 odstotkov večjo baterijo z enim polnjenjem prevozil od 350 do 400. Sodeč po prvih tujih testih bo večja kapaciteta baterije pomagala tudi pri manjšemu segrevanju baterije in padanju moči polnjenja, kar je bila hiba dozdajšnjega leafa.

Cenovno primerljiv s hyundai kono

V Sloveniji bo leaf e+ stal 44.500 oziroma 45.500 evrov, temu pa je treba odšteti še subvencijo 7.500 evrov. Leafa e+ poganja 160-kilovatni elektromotor, kar je nekoliko več kot pri hyundai koni electric (moč motorja je 150 kW). Ta v Sloveniji z enako baterijo stane 43.100 oziroma slabih 46 tisoč evrov v primeru najvišjega paketa opreme.