Švicarski nož za kolesarske navdušence

Oglasno sporočilo

Kolesarjenje je izziv za vso družino, v družbi prostornega in vsestransko uporabnega SUV Peugeot 5008 pa ponuja enega boljših in tudi brezskrbnih načinov za aktivno preživljanje prostega časa.

Mnogi smo v zadnjih mesecih, ko smo bili več doma, ponovno odkrili strast za šport. Nekateri tečejo, drugi hodijo v hribe ali delajo sklece, tretji pa sedejo na kolo. Zdi se, da je na kolesih danes več ljudi kot kadarkoli, kolesarjenje po dolinah, gorah in gozdovih pa je postalo nekaj vsakdanjega. Le kako ne bi, ko pa vožnja po dveh kolesih ponuja enega boljših načinov za aktivno preživljanje prostega časa, saj z njim ob enaki porabi moči prideš štirikrat dlje kot pri hoji, krepiš srce in ožilje, na njem pa zlahka opazuješ naravo v vsem svojem sijaju. Danes tako ni družine, ki ne bi imela vsaj enega kolesa, vse več pa je takih, kjer ima skoraj vsak član družine svoje kolo. Zveni znano?

Ste tudi vi bližnjo okolico po asfaltu in kolovozih spoznali do obisti, z gorskim kolesom pa prevozili še tiste najbolj skrite stezice domačih gozdov in vršacev? Si želite s svojo družino in prijatelji prekolesariti še malo bolj oddaljene kolesarske poti, kamor se je najprej treba pripeljati z avtomobilom?

Za to ne potrebujete kombija, poltovornjaka ali avtobusa. SUV Peugeot 5008 je tisti »superavto«, ki ima ogromno prostora v prtljažniku, v drugi vrsti pa sprejme kar 3 otroške sedeže in je idealen, da se z njim odpravite na kolesarski izlet. Z modernim in dinamičnim okoljem navduši za volanom, hkrati pa se suvereno pelje tako po avtocesti do morja kot po makadamu v hribe. Elegantna streha Black Diamond pri tem prefinjeno poudari linije vozila, z varnim prevozom koles pa tudi ni težav, saj strešni prtljažnik in nosilci sprejmejo do štiri kolesa.

Kako z avtom varno prevažati kolesa? Prevoz kolesa v avtomobilu Če je prostora dovolj, in SUV Peugeot 5008 s tem res nima težav, lahko kolo enostavno pospraviš kar v prtljažnik. Če sta na izletu samo 2 ali pa kolo pelješ na servis, potem ga niti ni treba razstavljati. Enostavno podreš oziroma sklopiš zadnje sedeže, na ravno dno položiš kolo in ga po potrebi pričvrstiš s pomočjo vrvi in prtljažnih zank. SUV Peugeot 5008 po zaslugi posamičnih sedežev hkrati ob kolesu omogoča še prevoz potnikov zadaj. V tem primeru se kolesu odpne prednje kolo, pokončno namesti v zadek in po potrebi dodatno pričvrsti. Strešni nosilci Prevoz koles na strehi je najbolj pogosta in tudi najbolj elegantna rešitev. SUV Peugeot 5008 ima nameščene strešne sani, na katere se namesti prečke in nosilce koles. Ti omogočajo, da brez težav in skrbi prevažaš štiri kolesa za odrasle osebe, prtljažnik pa uporabljaš za drugo prtljago (ali prevoz potnikov na šestem in sedmem sedežu). Pri namestitvi je potrebno nekaj vaje, moči in previdnosti, med vožnjo pa je treba biti pozoren na višino, predvsem v podvozih in garažah. Nosilec koles za na kljuko Nosilci za prevoz koles na vlečni kljuki so nekoliko dražja rešitev, če na vozilu še nimaš kljuke, saj je treba upoštevati še nakup in strokovno montažo. Nosilec sicer spada med bolj uporabne in lahkotne načine prevoza koles, sploh za tiste, ki pogosto prevažajo več koles ali imajo električna. Namestitev nosilca in sistem pripenjanja koles je enostaven, nekateri so opremljeni z možnostjo nagiba in omogočajo neoviran dostop do prtljažnika. Vožnja koles je udobna, poraba ni bistveno večja od običajne, pri parkiranju pa je potrebna previdnost. Z nosilci opremljeno vozilo je daljše, v primeru dežja pa je zaradi pršenja kolesa priporočljivo pokriti s ponjavo.

Imeniten in sodoben v vseh pogledih

Ne verjameš? V SUV Peugeot 5008 se ne zagledaš le zaradi njegove moderne in zanimive podobe ter športno-terenskega pridiha. Že po nekaj minutah občudovanja notranjosti, igranja s sedeži, štetjem mnogih kombinacij in raziskovanja nastalega prostora smo se vanj začeli kar zaljubljati. Vas zanima, zakaj?

SUV Peugeot 5008 je na pogled všečen, za njegovo notranjost pa lahko rečeš, da je zagotovo pred časom. Začne se že s pritiskom gumba za zagon motorja, ko te v slogu livriranega portirja pozdravi animacija, navdušita pa tudi majhen in športno zasnovan volan ter - skorajda v višini oči - povsem digitalna in prilagodljiva armaturna plošča i-Cockpit®. Kompakten volan zelo poenostavi krmiljenje in zagotavlja več užitkov v vožnji, nepogrešljivi del sredinske konzole pa so fizična stikala, ki bi jih nekateri po videzu postavili kar v svet klasične glasbe - ali pa morda v svet letal? Spominjajo na klavirske tipke oziroma letalske gumbe, hkrati pa so enostavna za uporabo in občutljiva že na nežen pritisk.

Sopotnik desno že odkriva mnoge možnosti, ki jih ponuja velik sredinski zaslon na dotik in kjer so na intuitiven način prikazana upravljalna stikala za udobje in navigacijo. Kam gremo danes? Pokljuka, Bled ali kar tako nekam po trenutnem navdihu oziroma cilju, ki nas je pritegnil na socialnih omrežjih? Ne mine sekunda, že se mi pred očmi izriše pot, izmeri razdalja ter izračuna čas prihoda. Ne, izgubili se z našim 5008 res ne bomo.

Praktičen in uporaben kot švicarski nož

V srednji vrsti so nato trije enako široki in vzdolžno pomični sedeži, nanje lahko namestiš tri otroške sedeže, pred dvema pa je priročna mizica za igrače ali tablico. In potem sta tukaj še enako široka šesti in sedmi sedež, ki avtomobil spremenita v pravo dnevno sobo na štirih kolesih. Prostora za druženje in sproščen pogovor na vsaki kolesarski avanturi je s tem na pretek. Nežnejšo polovico bo ob vseh možnih idejah glede prevoza oseb ali predmetov gotovo navdušilo dejstvo, da so sedeži v drugi vrsti ločeno pomični ter se v ravno dno podrejo lahkotno kot peresce, šesti in sedmi sedež pa nista le pogrezljiva v prav tako ravno dno, ampak tudi odstranljiva in luknje takrat pridejo prav za pospravljanje drobnarij. Razno kombiniranje in podiranje sedežev se odlično izkažeta za takrat, ko želiš prepeljati kolo (ali drug tovor) in ne potnikov.

Zgodba zase je prtljažnik, ki se odpira prostoročno. Saj si predstavljaš situacijo, ko imaš polne roke stvari, držiš kolo ali otroka, nato pa moraš nekaj odložiti ali preprijeti, da si lahko odpreš prtljažna vrata? SUV Peugeot 5008 je tudi po tej plati prijazen član, saj je dovolj zamah z nogo pod odbijačem in vrata v prostorski raj se odprejo. Prtljažnik zaradi vzdolžno pomičnih sedežev v drugi vrsti namreč meri med 780 in 1.060 litri, s poklopljenimi naslonjali pa zreš v rekordnih 2.150 litrov prostora, ki mimogrede “pogoltne” celo kolo.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

V pomoč tudi 360-stopinjska kamera

Ne le videz, prostornost in prilagodljivost, področje, kjer se SUV Peugeot 5008 postavlja nad večino tekmecev, je tudi varnost. Seznam sodobnih varnostno-asistenčnih sistemov je že serijsko bogat, v pestrem naboru pomoči pa najdeš tudi 360-stopinjsko kamero Visiopark 2, ki močno olajša parkiranje in manevriranje. S pomočjo obeh kamer omogoča prikaz bližnje okolice vozila na zaslonu na dotik. Informacijo o prikazu vozila s ptičje perspektive dopolnjujejo zaznava sistema za pomoč pri parkiranju. Sistem nato sproti in v realnem času izdeluje sliko vozila iz ptičje perspektive, ki omogoča 360-stopinjski prikaz, sam pa z volanom pravilno poravnaš vozilo med parkiranjem in si temeljito ogledaš vse okoliške ovire - tudi skale, štore in količke.

Zdaj gotovo veš, zakaj je SUV Peugeot 5008 odličen za vse kolesarske podvige in zakaj se v njem počutimo tako zelo domače, da smo vedno na kakšni turi. PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO

Naročnik oglasne vsebine je P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.