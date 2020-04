Svet, kjer je dizel še vedno absolutni kralj

Čeprav so dizelsko gnana lahka gospodarska vozila še vedno daleč najbolj priljubljena izbira podjetnikov, prikazujejo prodajni podatki za leto 2019 tudi razmeroma hiter vzpon električno gnanih dostavnikov in hkrati precejšnje povečanje prodaje bencinsko gnanih dostavnikov.

Prodajne številke so še vedno močno na strani dizla, saj so v lanskem letu v Evropski uniji prodali skoraj dva milijona dizelsko gnanih dostavnikov (2,4 odstotka več kot leta 2018). Močno zadaj so beninsko gnana lahka gospodarska vozila. Kljub 14,9-odstotnemu prirastku so jih lani prodali vsega 93.373. Prav tako je močno zrasla prodaja alternativno prodanih dostavnikov (22,9 odstotka), vendar je njihov delež zanemarljiv (1,2 odstotka celotnega trga).

Na daljše razdalje brez dizla ne gre, v mestih nujen električni pogon

Francija in Nemčija, največja trga v Evropi za lahka gospodarska vozila, sta obenem tudi glavna protagonista sprememb na tem področju. Čeprav je v obeh državah prodaja dizelsko gnanih dostavnikov zrasla, so po drugi strani tudi v teh dveh državah kupci kupili največ alternativno gnanih dostavnikov. Skoraj 60 odstotkov vseh dostavnikov z možnostjo polnjenja baterije v Evropski uniji so prodali v Nemčiji in Franciji.

V Franciji so med drugim prodali skoraj 30 odstotkov več bencinsko gnanih lahkih gospodarskih vozil. V Evropi je kar za 159,8 odstotka zrasla prodaja hibridnih dostavnikov, a to še vedno pomeni le 4.577 prodanih enot. Kljub hitremu prirastku prodaje ekološko usmerjenih lahkih gospodarskih vozil je tržni delež praktično minimalen (1,2 odstotka).

Elektrificirani dostavniki so primerni le za vožnjo po mestih, saj jih je zaradi kratkega dosega treba večkrat polniti. Foto: Gregor Pavšič

Kaj pa pri nas?

Lansko leto so prodajalci prodali 11.161 lahkih gospodarskih vozil, kar je 6,1 odstotka več kot lansko leto. Po podatkih ACEA je bil v Sloveniji delež novih prodanih dizelsko gnanih dostavnikov nekoliko nižji, kot je povprečje v Evropski uniji. 92,4 odstotka vseh lahkih gospodarskih vozil je poganjal dizel, vendar je po drugi strani višji odstotek bencinsko gnanih dostavnikov (9,6 odstotka). Le 0,8 odstotka prodanih pa je poganjala električna energija ali alternativna goriva.