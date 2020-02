Švedi z novim čudovitim konceptom strašijo Nemce #foto

Štirivratni stilsko oblikovan kupe poleg novih tehnologij prinaša tudi vpogled v prihodnji oblikovalski jezik znamke. Že tako čudoviti avtomobili znamke se bodo še bolj usmerili na tri ključna področja - čistost oblike, progresivnost in zmogljivost. Zaradi razvoja novih tehnologij so masko hladilnika zamenjali s ploščo ter pod njo skrili dva radarska senzorja in visokoločljivostno kamero. Ob plošči so vidni še novi žarometi, ki z evolucijsko oblikovno nadgradnjo prinašajo tanjši videz žarometov s podpisom "Thorovega kladiva".

Čiste linije za aerodinamično odličnost

Polestar, sestrska znamka Volva, je s čistimi linijami ustvarila izredno aerodinamičen koncept. S pametnimi rešitvami, kot je poseben Foto: Polestar zavihek za prej omenjeno ploščo, so poskrbeli, da se zrak prenaša brez ustavljanja in vrtinčenja. Tudi na zadku je poseben manjši usmerjevalnik zraka, ki deluje kot krilo in izboljša aerodinamično učinkovitost koncepta. Majhne kamere nadomeščajo velika in neaerodinamična ogledala.

Čiste linije tudi v notranjosti ustvarijo čudovito okolje. Lično in stilsko oblikovana potniška kabina je precej futuristična in primerna za študijo, a štejejo manjše podrobnosti, ki jih bodo prenesli v serijski model. Mednje spadajo pokončno postavljen 15-palčni osrednji zaslon in digitalni merilniki pred voznikom, ki delujejo glede na smer voznikovega pogleda. Sistem usmeritev voznikovih oči prepozna prek kamere, ki je namenjena tudi prepoznavi obraza in zagonu ustreznega voznega profila. Prek tega pogleda lahko sistem tudi zazna, ali voznik preveč časa gleda v zaslone in premalo na cesto, ter ga ustrezno opozori.

Pri Polestarju želijo biti tudi ekološko usmerjeni, zato so z izbiro novih materialov kar za 80 odstotkov zmanjšali uporabo plastike.

Foto: Polestar