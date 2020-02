Takega nadzora nad očmi voznika še niste videli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodelovanje Googla in znamke Polestar

Zgornji video prikazuje prilagajanje osvetlitve in jasnosti izpisa na digitalnem zaslonu pred voznikom, ki je odvisen od usmerjanja njegovega pogleda. Sistem usmeritev voznikovih oči prepozna prek kamere, ki je sicer namenjena tudi prepoznavi obraza in zagonu ustreznega voznega profila. Prek tega pogleda lahko sistem tudi zazna, če voznik preveč časa gleda v zaslone in premalo na cesto ter ga ustrezno opozori.

Avtomobil z vgrajenimi Googlovimi rešitvami

Polestar je Volvova znamka električnih avtomobilov, ki zdaj skupaj z Googlom razvija namenski infozabavni vmesnik na osnovi Androidovega operacijskega sistema. To bodo tako prvi avtomobil, ki bo imel že vgrajen Googlov asistent, zemljevide in trgovino z aplikacijami. Ko bo vozilo parkirano, bo mogoče prek vmesnika spremljati tudi spletne video kanale.

Polestar obljublja tudi naprednega digitalnega asistenta, torej glasovno ukazovanje na podlagi učenja vmesnika (kot umetne inteligence), ki bi prepoznal več jezikov in lokalne naglase.

Še več podrobnosti o polestarju 2, ki ga za zdaj Volvo za slovenski trg sicer še ne načrtuje, bo znanih po spletni predstavitvi 25. februarja.

Polestar 2 je povsem električni avtomobil, ki ga nameravajo začeti izdelovati v letošnjem letu. Izdelovali ga bodo na Kitajskem. Avtomobil ima baterijo s kapaciteto od 72 do 78 kilovatnih ur. Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar