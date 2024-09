Subvencije za preobrat? Obetajo se pocenitve, od kje državi sploh denar?

Kot smo poročali že med tednom, se slovenskim kupcem električnih avtomobilov obetajo višje spodbude. Ključni spremembi sta naslednji – za avtomobile s ceno do 35 tisoč evrov se spodbuda poveča s 6.500 na 7.200 evrov, za vozila s ceno od 35 do 45 tisoč evrov pa s 4.500 na 6.500 evrov.

Od kje dobrih 11 milijonov evrov za subvencije?

V aktualnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor, ki je podeljevanje subvencij z Eko Sklada prestavil na Borzen, je na voljo 11,25 milijona evrov. V tem primeru ne gre za sredstva iz državnega proračuna, temveč evropska sredstva iz programa Načrt za okrevanje in odpornost. Ta je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost ter sredstev za doseganje ciljev načrta REPowerEU.

Svet Evropske unije je NOO potrdil julija 2021, njegovo spremembo pa oktobra 2023. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov NOO, ki po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU, znaša 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Renault

Čeprav so tudi cenejši avtomobili s ceno pod 35 tisoč evrov dobili zdaj višjo subvencijo, dodatek vendarle ni tako znaten, da bi za ta vozila predstavljal večjo spremembo. To velja tudi zato, ker v razredu pod 35 tisoč evri glavne novosti pričakujemo šele naslednje leto. To bo na primer renault 5, hyundai casper, že letos pa resda na trg predvidoma prihaja citroen e-C3, morda celo njegova sestrska izvedba opel frontera.

Dodatnih 500 evrov se lahko pozna tudi pri malčkih, kot je napovedani dongfeng box, v prihodnje pa renault twingo, volkswagen ID.2 in podobni. Za ta vozila je sicer še težko napovedovati subvencijo, saj naj bi bila že brez spodbud cenovno konkurenčna primerljivo opremljenim mestnim avtomobilom s klasičnim motorjem.

Izziv za trgovce: subvencije ključne za avtomobile s ceno okrog ali tik pod 50 tisočaki

Veliko večji vpliv pa bodo lahko imele nove subvencije na srednji cenovni razred avtomobilov. Pri teh se bo namreč subvencija povečala za že občutnejših dva tisoč evrov. Kar nekaj avtomobilov se trenutno v svojih resda nekoliko slabše opremljenih različicah giblje okrog te cene in bržkone lahko pričakujemo, da bodo trgovci na podlagi izkušenj pri umeščanju vozil pod mejo 35 tisočakov (najuspešnejši je bil primer cupre born) tudi razred višje ponovili vajo.

Lanski električni prodajni prvak tesla model Y je v Sloveniji sicer na voljo deset evrov pod mejo 45 tisočakov, a ker je treba temu prišteti še obvezne stroške z dokumentacijo in dostavo vozila, cena poskoči prek magične meje. Ali kmalu sledi poprava cene, ki bi model Y – ta je letos prodajno manj uspešen, saj predvidoma v začetku leta 2025 prihaja prenova – spet naredil bolj konkurenčnega, za zdaj uradno še ni znano. Pri Tesli se tako pod mejo 45 tisočakov trenutno nahaja model 3 (različica RWD), ki z dodatki stane vsaj med 42 in 43 tisoč evri. Ta avtomobil je letos tudi najuspešnejši na slovenskem trgu električnih avtomobilov.

Foto: Nissan

Kateri avtomobili so že danes blizu meje 45 tisočakov?

Če upoštevamo različice z večjimi baterijami, ki presegajo 70 kilovatnih ur (kWh) in so tako primerne vlogi prvega domačega avtomobila, so trenutno blizu meje 45 tisočakov tudi peugeot 3008 (45.200 evrov), nissan ariya (49.900 evrov), ford explorer (s popustom 45.254 evrov), toyota bZ4X (osnovna 42.500, štirikolesno gnana 45.400 evrov), pa tudi volkswagen ID.4 (50 tisoč evrov) in ID.3 (46 tisoč evrov). Škoda enyaq trenutno stane vsaj 51 tisočakov, Škoda pa resda čaka manjši model elroq. Nekateri omenjeni avtomobili so z manjšo baterijo (ID.3, nissan ariya) že na voljo tudi pod mejo 45 tisoč evrov.

V Sloveniji padec električnega tržnega deleža precej večji kot v Evropi

Sveženj novih spodbud, ki so usmerjene dokaj kratkoročno in bodo izkoriščene že letos do konca leta, je odgovor na letošnjo prodajno statistiko. Proizvajalcem je po večini zmanjkalo zagona z novimi modeli, ki so cenovno večinoma še vedno precej dražji od primerljivih klasičnih. Subvencija lahko to razliko več kot prepolovi. Kot smo zapisali v zadnjem testu peugeota e-3008, je ta od svojega hibridnega brata z enako opremo dražji za 12 tisoč evrov.

V Evropi je letos tržni delež novih avtomobilov z električnim pogonom do konca julija znašal 13,8 odstotka, lani v enakem obdobju pa 14,3 odstotka. V Sloveniji je tržni delež polno električnih vozil letos po podatkih ACEA upadel z lanskih 7,8 na 5,5 odstotka.