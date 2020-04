Subvencije, popusti ali čakanje? Slovence bo čakalo veliko avtov.

Včeraj so vrata po mesecu dni spet odprli avtomobilski saloni, s čimer se je začel poskus ponovnega zagona trga. Ta je marca v Sloveniji doživel enega od najhujših padcev v Evropi. To so avtomobili, ki v prihodnjih mesecih pripeljejo k nam. Si bodo vozniki upali in se odločili zanje?

Kot smo poročali že v soboto, je evropski avtomobilski trg v mesecu marcu upadel za 55 odstotkov. Na letni ravni se je prodaja v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za četrtino. Slovenija je bila med tistimi državami, kjer je marca prodaja upadla še posebej občutno. Nismo bili sicer na ravni držav z največjim upadom – v Italiji je ta presegel 80 odstotkov – toda 66-odstotni upad trga v enem mesecu pomeni precejšen izziv za vse avtomobilske trgovce.

Čeprav so se včeraj vrata prodajnih salonov spet odprla in smo tudi sicer dočakali nekatere sprostitvene ukrepe ob epidemiji novega koronavirusa, bodo spremenjene gospodarske razmere in splošno potrošniško ozračje lahko vplivali na prodajne smernice. Zaradi vnovične prodaje in registracij avtomobilov lahko sicer že aprila pričakujemo mnogo boljšo statistično sliko – trgovci so imeli zadnji mesec na zalogi mnogo vozil oziroma kupcev, ki so nanje čakali – bolj realni meseci za analizo stanja pa bodo sledili čez mesec ali dva.

Ko smo v začetku leta na Siol.net objavili anketo, ali bodo bralci letos kupili nov avtomobil, jih je 60 odstotkov odgovorilo negativno. Slabih devet odstotkov anketirancev je o tem vsaj resno razmišljalo, deset odstotkov pa je načrtovalo nakup rabljenega avtomobila.

Novi volkswagen golf je bil do zdaj eden izmed osmoljencev ob epidemiji koronavirusa covid-19. Na evropske trge bi moral zapeljati prav marca. Foto: Volkswagen Nemci želijo finančno spodbudo ob menjavi starega avtomobila za novejšega

Le redki trenutno nov avtomobil zares nujno potrebujejo, za številne potencialne kupce pa lahko velja ocena, da bodo v teh kriznih časih z nakupom avtomobila nekoliko počakali. V Nemčiji, ki je največji avtomobilski trg v Evropi, že pripravljajo sistem finančnih spodbud za vnovičen zagon prodaje. Osnovna želja je sistem, ki bi nagradil zamenjavo starejšega vozila z novim.

Spodbude, če jih bo sprejela tudi nemška politika, bodo usmerjene k vozilom z nižjim izpustom CO2. Prodaja električnih avtomobilov in priključnih hibridov je bila že pred epidemijo glavna naloga evropske avtomobilske industrije v letu 2020, zdaj pa je postala še pomembnejša.

Proizvajalci lovijo želene prodajne kvote teh vozil, da bi jih uspelo dovolj obsežno znižati povprečni izpust svoje flote in se s tem izogniti visokim kaznim Evropske unije. Težavo pomeni porast prodaje športnih terencev in naraščanja povpraševanja po bencinskih motorjih, kar te povprečne izpuste celo povečuje.

Kaj bi vas v naslednjih mesecih prepričalo v nakup avtomobila? Nič, takega namena nimam 0,00% +

Ugoden popust 0,00% +

Subvencija za zamenjavo starega vozila z novejšim 0,00% +

Ugodnejše možnosti nakupa oziroma najema 0,00% +

Eden ključnih Fordovih adutov leta - to je reinkarnacija pume, ki je postala športni križanec. Foto: Gašper Pirman

Glavne novosti letošnje pomladi in poletja na slovenskih cestah

V prihodnjih tednih in mesecih lahko na slovenskih cestah pričakujemo veliko zanimivih avtomobilskih novosti. Številne med njimi smo že podrobneje predstavljali. To so volkswagen golf, nato škoda octavia, novi seat leon, pa hyundai i10, nova vozila obujene (Citroënove) znamke DS, pa simpatični ford puma in nova generacija forda kuge, mercedesa GLB in GLA, jesen tudi nova toyota yaris ter še mnogo prenovljenih modelov.

Med povsem električnimi avtomobili navajamo peugeota e-208 in e-2008, opla corso-e, volkswagna ID.3 in tudi številne priključne hibride (renault captur, kia xceed …).

"Vpliva epidemije na trg v položaju, ko je nemogoče oceniti, s kakšnim tempom bo vlada odpravljala omejitvene ukrepe, pa ne mislim le na ponovno odprtje prodajnih salonov, ampak tudi marsikatere druge, ne morem ali si ne upam oceniti. Zagotovo pa bo vsaj realna prodaja novih osebnih avtomobilov v Sloveniji letos občutno manjša kot lani, statistični trg pa bi lahko doživel manjši upad, odvisno od razmer na tujih trgih," nam je v petkovem intervjuju povedal Peter Verčič, predsednik Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Subvencije za elektrificirane avtomobile letos nižje

Kakšne bodo morebitne spodbude za nakup novega avtomobila v Sloveniji, za zdaj še ni znano. Vsaj pri elektrificiranih avtomobilih pa vemo, da so letos na Eko Skladu subvencije za električne avtomobile znižali za 1.500 evrov, povsem pa so jih ukinili za priključne hibride. Po odzivih trgovcev to ni dobro znamenje v času, ko bi morala tudi država spodbujati prodajo tovrstnih avtomobilov.

"Stališče Sekcije je bilo, da se subvencije ne znižajo, saj v tem trenutku ne dosegamo triletnega akcijskega načrta o alternativnih vozilih. Ukinitev subvencije za priključne hibride je po našem mnenju napaka, saj se bo s tem še veliko počasneje uresničeval triletni akcijski načrt. Zmanjšanje subvencij pa je posledica bojazni, da se bodo predvidena sredstva za nakup električnih vozil porabila pred koncem letošnjega leta," je pojasnil Verčič.

Peugeot e-208 je ena izmed letošnjih električnih novosti. Njegov glavni tekmec renault zoe je v Slovenijo že pripeljal. Foto: Gregor Pavšič

Škoda letos stavi predvsem na svojega paradnega konja - novo generacijo octavie. Foto: Škoda

Mercedes-Benz stavi na nova športna terenca GLA in GLB (na fotografiji). Foto: Gašper Pirman

Kia xceed bo letos dobila tudi priključno-hibridni pogon. Foto: Gašper Pirman