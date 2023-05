Streljanje v Mercedesovi tovarni, dve osebi umrli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mercedesovi tovarni v nemškem mestu Sindelfing je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrli dve osebi. Proizvodnjo v tovarni so zaradi dogodka ustavili do konca tedna.

Policija je aretirala 53-osumljenca, ki je v Mercedes-Benzovi tovarni na jugozahodu Nemčije začel streljati. Pri tem je smrtno ranil dve osebi, obe stari 44 let. Vsi trije so bili zaposleni pri "zunanjemu ponudniku storitev", so potrdili pri Mercedesu. Dodatne podrobnosti za zdaj še niso znane.

Mercedes-Benz v Sindelfingnu pri Stuttgartu izdeluje premijska modela razred S in EQS. V tovarni je zaposlenih 35 tisoč ljudi. Po streljanju, ki se je zgodilo ob 7.45, so preostale delavce evakuirali iz tovarne. Delo v njej je ustavljeno do konca tedna.

Avtomobilske tovarne v Nemčiji so sicer dobro zavarovane in resnejši incidenti so zelo redki.

Nemci zaostrujejo zakone o zasebnem strelnem orožju

Nemška vlada je nedavno napovedala zaostritev zakonov o imetju strelnega orožja. Povod za to je bil tragični dogodek marca, ko je izbruhnilo streljanje na ljudi zbrane v dvorani Jehovih prič v Hamburgu – umrlo je šest ljudi.

Po podatkih vlade imajo Nemci na 84 milijonov prebivalcev 940 tisoč registriranih zasebnih lastnikov strelnega orožja.

Mercedes-Benz v tovarni izdeluje razred S in električno različico EQS. Foto: Mercedes-Benz