Streljanje pred polnilnicami, spor je se končal tragično

Vse podrobnosti dogodka še niso znane. Na Teslinih hitrih polnilnicah sta se sprla dva voznika. Eden od obeh je ustrelil 33-letnega domačina iz Denverja in se nato odpeljal stran.

Policija je 38-letnega osumljenca kmalu našla in ga tudi pridržala.

Obe vpleteni osebi sta bili oboroženi, med seboj naj se ne bi poznali. Žrtev je pred streljanjem odšla do avtomobila storilca, nato pa se je začel njun obračun. Prvi indici, da je bil povod za streljanje spor glede polnjenja, so bili očitno napačni. To so potrdili lokalni policisti, ki nadalje preiskujejo dogodek.

BREAKING: A man was shot at the Edgewater Public Market parking lot by the #Tesla charging station shortly before 10 a.m.

Edgewater PD says that the shooting happened amid an argument over one of the chargers.

The shooting victim sustained serious injuries.@DenverChannel pic.twitter.com/PPgcFRwzgs