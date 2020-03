Štirje sedeži in 1.700 "konjev": družinski avto za milijon evrov?

Koenigsegg kljub štirim sedežem obljublja izjemne zmogljivosti, in sicer pospešek do 100 kilometrov na uro v 1,9 sekunde. Doseg zgolj na električno energijo bo znašal do 50 kilometrov.

Koenigsegg kljub štirim sedežem obljublja izjemne zmogljivosti, in sicer pospešek do 100 kilometrov na uro v 1,9 sekunde. Doseg zgolj na električno energijo bo znašal do 50 kilometrov. Foto: Koenigsegg

Po besedah predsednika družbe Christiana von Koenigsegga so želeli z novo gemero združiti zmogljivosti superšportnikov z večjo praktičnostjo. Nastala je gemera, prvi štirisedežni avtomobil tega švedskega avtomobilskega proizvajalca. S kar tremi metri medosne razdalje obljublja dovolj prostora za potnika na zadnjih sedežih.

Štirje motorji za skupno moč 1.700 "konjev" in kar 3.500 njutonmetrov navora

Za pogon skrbijo skupno kar štirje motorji. Osnovni je bencinski trivaljnik, ki zmore moč kar 600 "konjev" in 600 njutonmetrov navora, temu pa so dodali še tri elektromotorje. Dva poganjata zadnji kolesi, tretji je nameščen v sklop ročične gredi. Sistemska moč priključno hibridnega pogona znaša 1.700 "konjev" in 3.500 njutonmetrov navora.

Izdelali jih bodo le 300

Koenigsegg kljub štirim sedežem obljublja izjemne zmogljivosti, in sicer pospešek do 100 kilometrov na uro v 1,9 sekunde. Doseg zgolj na električno energijo bo znašal do 50 kilometrov, tudi zgolj trije elektromotorji pa lahko gemero poženejo do hitrosti 300 kilometrov na uro. Zaradi štirikolesnega krmiljenja in naprednega vektorskega razporejanja navora Koenigsegg obljublja tudi izjemne vozne lastnosti.

Švedi bodo izdelali omejeno serijo 300 gemer, cena avtomobila pa bo po pričakovanjih okrog milijona evrov.

