Presežek iz Švedske: štirje sedeži, 2.300 "konjev" in nora notranjost

Koenigsegg je razkril superšportni družinski avtomobil za štiri potnike, ki bo imel dve možnosti motorjev in sistemsko moč do 2.300 "konjev". Švedi bodo izdelali tristo takih avtomobilov.

Christian von Koenigsegg je koncept gemere razkril leta 2020, zdaj pa še njeno serijsko različico. Izdelali jih bodo tristo v nadgrajeni tovarni na Švedskem, ki zdaj skupaj meri 30 tisoč kvadratnih metrov. Proizvodnja se bo začela prihodnje leto, prvi kupci pa jih bodo vozili leta 2025. O cenah za zdaj ni govora, a prav gotovo bodo gemere vredne milijone evrov in bodo vse hitro razprodane.

Za superšportnik zelo moderna in bogato opremljena notranjost

Bistvo gemere je v štirih sedežih, relativno veliki prostornosti in praktičnosti z 200 litri prostornine prtljažnika, moderni in digitalni notranjosti (triconska klimatska naprava, zasloni spredaj in zdaj, brezžični polnilnici za telefone, vmesnik CarPlay, električno nastavljivi in ogrevani sedeži …), predvsem pa, jasno, v izjemnem pogonu.

Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg

Kaj zmore? V kombinaciji z motorjem V8 vse do 2.300 "konjev".

Koenigsegg je v serijsko različico gemere prenesel napovedan sistem dvolitrskega twin-turbo trivaljnega motorja, ki skupaj z dodatnimi tremi elektromotorji zagotavlja 1.400 "konjev" sistemske moči. Za okrog 400 tisoč evrov bodo kupci lahko izbrali še zmogljivejši pogon, katerega osrednji del bo prilagojeni petlitrski motor V8 iz modela jesko. Ta motor že sam zmore skoraj 1.500 "konjev". Sistemska moč pogona v gemeri bo z njim narasla na osupljivih 2.300 "konjev" in kar 2.750 njutonmetrov navora. Za prenos moči skrbi devetstopenjski menjalnik, štirikolesni pogon z vektorskim krmiljenjem navora za vsako posamično kolo.

Obe različici gemere imata tudi baterijo s kapaciteto 14 kilovatnih ur, sidrišča isofix za otroške sedeže in predpripravo za namestitev strešnih nosilcev.

Christian von Koenigsegg tudi zato gemero najbrž upravičeno napoveduje kot prvi štirisedežni superšportni avtomobil.

Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg