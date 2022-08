Dvojni jubilej Švedov: izdelali so avtomobil za 50 izbrancev

Pri Koenigseggu praznujejo. Podjetje je zaznamovalo 20 let od prvega serijskega avtomobila, to je bil superšportni CC8S, ustanovitelj Christian von Koenigsegg pa je dopolnil petdeset let. Ob tej priložnosti so naredili zelo omejeno serijo novega avtomobila CC850, ki ga bodo skladno s starostjo ustanovitelja omejili na petdeset primerkov. Cene za zdaj še niso znane.

Christian von Koenigsegg je dopolnil 50 let. Foto: Wikimedia Commons

CC850 poganja petlitrski twin-turbo motor V8, ki zmore 1.185 "konjev" (ob uporabi goriva E85 je moč 1.385 "konjev") in 1.385 njutonmetrov navora. Masa avtomobila znaša 1.385 kilogramov, tako da se CC850 med močjo in maso ponaša z razmerjem 1:1. Švedom je podobno uspelo že leta 2014 z modelom koenigsegg one:1.

Posebnost avtomobila je nov tip menjalnika, ki vozniku omogoča izbor različnih prestavnih razmerij. Načeloma je to samodejni devetstopenjski menjalnik iz modela jesko (podobno kot motor), voznik ima pri sebi tudi stopalko za sklopko in prestavno ročico šeststopenjskega ročnega menjalnika.

Izbira lahko namreč med ročnim in samodejnim tipom menjalnika, v primeru ročnega pa ima na voljo šest od devetih prestav. Katerih šest, se odloči sam, kar je povezano s tipom cest oziroma voznim programom.

Christian von Koenigsegg je podjetje ustanovil leta 1994. Sedež podjetja je v Ängelholmu na jugu Švedske, kjer je zaposlenih okrog 400 ljudi.

Izdelali bodo 50 primerkov tega avtomobila, cene še niso znane. Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg

Foto: Koenigsegg