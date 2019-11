Štirje prekrški Korošca: brez vozniške, pijan, ukradel avto in še nafto

Včeraj so imeli koroški policisti veliko dela z nepridipravom, ki je ponoči ukradel osebno vozilo in kasneje iz traktorja kradel gorivo. K sreči ga je v dopoldanskih urah v njem opazil občan in poklical policijo. 28-letnik je povrhu vsega ukraden avtomobil vozil brez izpita in bil močno opit.

Prekrške je zakrivil 28-letni domačin

Koroške policiste so včeraj zjutraj obvestili o tatvini osebnega vozila opel astra. Avtomobil so ponoči ukradli izpred hiše v Podklancu pri Dravogradu. Še preden je lastnik opazil, da so ukradli njegov avto, so ta avtomobil videli pri kraji nafte iz parkiranega traktorja v Podpeci.

K sreči je v dopoldanskih urah v ukradenem vozilu občan videl 28-letnega domačina. Na podlagi tega so policisti storilca izsledili in pridržali ter ukradeni avtomobil vrnili lastniku. Poleg kraje avtomobila in nafte je bil 28-letnik za volanom brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola.