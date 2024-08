Ste presenečeni nad imeni? To je deset najuspešnejših v Evropi.

Znani so podatki avtomobilske prodaje v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Med desetimi najbolje prodajanimi avtomobili so znana in uveljavljena imena, na samem vrhu je dacia sandero. Eden najcenejših avtomobilov na trgu in lanski prodajni podprvak je v Evropi (vključno z Veliko Britanijo) prepričal 143 tisoč kupcev. Prednost sandera je očitna in avtomobilu se letos obeta celo končno prvo mesto. Med prvimi tremi sta še volkswagen golf, ki je letos dočakal prenovo in s tem osvežitev zanimanja za nakupe, in renault clio.

prodaja 2024 dacia sandero 143 tisoč volkswagen golf 126 tisoč renault clio 114 tisoč volkswagen T-roc 111 tisoč peugeot 208 107 tisoč škoda octavia 102 tisoč citroen C3 102 tisoč tesla model Y 101 tisoč toyota yaris cross 99 tisoč toyota yaris 93 tisoč

Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y je lani presenetila z nazivom najbolje prodajanega avtomobila in to ne le v Evropi, temveč tudi v ZDA in na Kitajskem oziroma celotnem globalnem trgu. V Evropi je bil model Y edini električni avtomobil v prvi trideseterici.

Letos prodaja modela Y, za katerega še čakamo uradne podatke glede prenove, ni tako uspešna kot v lanskem rekordnem letu. Električni avtomobil je s prvega zdrsnil na osmo mesto, zabeležil pa je še vedno več kot sto tisoč prodanih primerkov vozila.

Yaris cross je najuspešnejši model za Toyoto. Foto: Toyota

Razlike v številu prodanih vozil so od petega mesta naprej majhne in na teh mestih se bodo avtomobili lahko še zamenjali. Za sanderom, golfom in cliom se v prvi peterici nahajata še volkswagen T-roc in peugeot 208, poleg tesle model Y pa so v prvi deseterici še škoda octavia, citroen C3, toyota yaris cross in toyota yaris. Tako kot golf sta tudi octavia s prenovo in C3 z novo generacijo letos med svežimi avtomobili na trgu, kar pomaga pri dobrih prodajnih številkah.

Med znamkami ima Volkswagen v prvi deseterici dva modela, enako tudi Toyota.