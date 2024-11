Stavka v Volkswagnovi tovarni, ki se ji obeta črn scenarij

Zaposleni v Volkswagnovi tovarni v Osnabrucku, ki je na vrhu seznama tovarn, ki bi jih Nemci lahko zaprli, so danes začeli stavko.

V Osnabrucku se je danes začela že druga stavka zaposlenih v dveh tednih. Tovarna se je znašla v središču Volkswagnovih varčevalnih načrtov, saj trenutno proizvaja avtomobile brez dolgoročne prihodnosti. V Osnabrucku namreč izdelujejo porscheja caymana in boxsterja, za katera bo Porsche v novi generaciji proizvodnjo preselil v Stuttgart. Tovarna v Osnabrucku danes izdeluje tudi še volkswagna T-roc cabriolet, ki pa se kot nišni model iz proizvodnje umika leta 2026. Vse to so slabi obeti za okrog 2.300 zaposlenih v tovarni.

Sindikat želi sedemodstotno povišanje plač

Zaposleni želijo s stavko doseči višje plače. Volkswagen jim je v 27 mesecih ponudil povišico za 3,6 odstotke, zaposleni pa prek sindikata IG Metall želijo sedemodstotno povišico. Vodstvo podjetja je te zahteve že označilo za nerealne.

Izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je v pogovoru za nemški časnik Bild am Sonntag v nedeljo poudaril nujnost varčevalnih ukrepov. Volkswagen je kot protiukrep zapiranja tovarn predlagal splošno desetodstotno znižanje plač zaposlenim.