Sredi Gorenjske po jezeru plujejo "trajekti" Jadrolinije #foto

Klemen Perič je ljubiteljski modelar, ki se je odločil za izdelavo zelo natančnih replik trajektov hrvaške Jadrolinije. Najprej je izdelal makete trajektov Sveti Marin in Krčanka, zdaj pa je nared še Kačjak. Zanj je potreboval osem mesecev, je poročal hrvaški portal morski.hr.

Foto: Klemen Perič

Trajekt je voden daljinsko in polno operativen. Zmožen je vožnje po majhnem jezeru. Za dvig nakladalne rampe je uporabil majhen servomotor, z uporabo parafinovega olja je uspel narediti celo imitacijo izpušnih plinov.

Da je scena zares pristna, je Perič izdelal še makete avtobusov v barvah Alpetoura. Uredil je celo maketo čisto pravega pristanišča za trajekte.

Prvega je izdelal v manj kot enem letu

Nad trajekti se je Perič navdušil, ko je bil leta 2006 z ženo na dopustu na otoku Rab. Takrat sta se peljala s trajektom Sveti Marin. Med plovbo je naredil več fotografij in se odločil, da ob vrnitvi domov začne izdelovati prvo maketo. Z delom je začel septembra leta 2006 in poleti leta 2007 ga je že dokončal. Trajekt je izdelal v razmerju približno 1 : 60.

Trajekt Kačjak so Hrvati v Uljaniku izdelali že leta 1952. Takrat je bil še del hrvaške vojne mornarice. Med leti 1970 in 1993, ko ga je v napadu poškodovala srbska vojska, je služil kot trajekt. Nato so ga razrezali in Perič je imel kar nekaj težav, da je dobil ustrezne fotografije trajekta za izdelavo makete. Pomagal mu je celo sin enega izmed nekdanjih kapitanov te ladje.

Foto: Klemen Perič

Foto: Klemen Perič

Foto: Klemen Perič

Foto: Klemen Perič