Spremembe pri Ferrariju: trije direktorji so že odšli

Ferrari bo več podrobnosti o notranji reorganizaciji podjetja razkril 10. januarja, prve poteze družbe iz Maranella pa so že znane. Vodenje podjetja je letos septemba prevzel Benedetto Vigna, ki mora Ferrari peljati tudi v novo obdobje elektrifikacije.

Za zdaj znani trije odhodi

Maranello tako zapušča tehnik Michael Leiters, to je Nemec, ki je za Ferrari delal od leta 2014 in pomagal razvijati modela kot sta SF90 stradale in 296 GTB. To sta bila prva ferrarija s priključno hibridnim pogonom.

Ferrari zapuščata tudi Vincenzo Regazzoni, ki je bil med vodilnimi za področje proizvodnje, in Nicola Boari, ki je vodil Ferrarijev pohod na področje mode - letos so predstavili svojo prvo lastno modno kolekcijo oblačil.