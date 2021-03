Spoznajte električno sorodnico priljubljene nemške meščanke

Zavidljiv doseg

Nova Opel Corsa-e bo zamikala ljubitelje mestnih voženj, ki jih rado zanese tudi na daljše izlete, saj ima avtomobil z enim polnjenjem 337 kilometrov dosega (po postopku WLTP, ki temelji na približevanju preskusnih pogojev razmeram v realnem svetu), in to brez vmesnega polnjenja.

Podatki o predvidenem dosegu so sicer odvisni od dejanskih pogojev pri uporabi in različnih dejavnikov, kot so hitrost, ogrevanje notranjosti zaradi udobja, slog vožnje in zunanja temperatura.

Z nekaj triki si lahko preprosto zagotovite maksimalni doseg s Corso-e. Največji vpliv na doseg ima hitrost. Pri stalni hitrosti 130 km/h se doseg vaše Corse-e v primerjavi z zgoraj navedenim podatkom kar prepolovi. Tudi pospeševanje in močno zaviranje pomenita izgubo energije. Do okolja prijazen vozni način in zaviranje z rekuperacijo lahko pomagata prihraniti do 15 odstotkov dosega. Velik vpliv na doseg imajo tudi vremenske razmere, ki lahko povzročijo do 35 odstotkov razlike v dosegu med posameznimi letnimi časi. Pomaga lahko predhodno ogrevanje med polnjenjem.



Vstopna oprema Corsa-e že ponuja elektronsko klimatsko napravo z upravljanjem na daljavo, električno parkirno zavoro in zagon vozila brez ključa, Multimedia radio, združljiv z Apple CarPlay, Android Auto in s 17,8-cm (7'') zaslonom na dotik, storitve OpelConnect in digitalno voznikovo okolje.

V vozilu so tudi že standardno prisotni varnostni sistemi, kot so: opozarjanje na trk s samodejnim zaviranjem v sili in zaznavanjem pešcev, pomoč pri ohranjanju voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov in inteligentni regulator hitrosti. Vstopna oprema Corsa-e že ponuja elektronsko klimatsko napravo z upravljanjem na daljavo, električno parkirno zavoro in zagon vozila brez ključa, Multimedia radio, združljiv z Apple CarPlay, Android Auto in s 17,8-cm (7'') zaslonom na dotik, storitve OpelConnect in digitalno voznikovo okolje.

Kako iz svoje nove Opel Corse-e "iztisniti" največ kilometrov?

Izogibajte se močnemu zaviranju.

Izklopite športni način, ko ga ne potrebujete.

Vozite z zmerno hitrostjo in se izogibajte nepotrebnemu pospeševanju.

Skušajte se izogniti dolgim in strmim vzponom.

Preden se odpravite na pot, se znebite vse nepotrebne teže.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah. Tudi ustrezno napolnjene pnevmatike so zelo pomembne za doseg vozila.

Voziti električni avto je preprosteje, kot ste mislili.

Zato se dogovorite za testno vožnjo z novo Opel Corso-e.

Zelena zaveza, ki jo Opel jemlje zelo resno

Prihodnost mobilnosti je električna, ker so električni motorji tihi in učinkoviti, ker jih je treba zelo redko servisirati in ker omogočajo vožnjo brez emisij. Varovanje okolja in trajnost sta dva od glavnih izzivov, s katerimi se sooča avtomobilska industrija. K zeleni zavezi je pristopil tudi Opel, ki svojo odgovornost do okolja jemlje zelo resno.

Generalno gledano je Opel pripravil pravo električno ofenzivo, saj ima v trenutni ponudbi naslednja električna vozila: Corso-e, Mokko-e, Combo-e, Vivaro-e in Zafiro Life-e, poleg tega pa še priključni hibrid Grandland X.

V Sloveniji trenutno ponujajo Corso-e in GLX priključni hibrid, v letošnjem letu pa bodo floto dopolnili še z Mokko-e, Vivarom-e in Zafiro Life-e in Combom-e. Vizija avtomobilske znamke je, da bodo vsi njihovi modeli elektrificirani do leta 2024.

Sodobna tehnologija za najvišjo zmogljivost

Vse baterije Oplovih vozil so izdelane z najsodobnejšo litij-ionsko tehnologijo in niso izpostavljene "spominskemu učinku", zato lahko delno napolnite svoje električno vozilo tako pogosto, kot želite, ne da bi se zmogljivost zaradi tega predčasno zmanjšala.

Nova Corsa-e od 0 do 100 km/h doseže v 8,1 sekunde, ne da bi morali izbirati ustrezno prestavo in s takojšnjim navorom. Na voljo ima vozni način za vsak slog vožnje: Športni način zagotavlja maksimalno osupljivo vožnjo in vključenost z največjim navorom, športno odzivnim pospeševanjem in posebno dinamično umeritvijo krmiljenja. Eko način pomaga pri kar največjem dosegu z omejitvijo nekaterih vidikov zmogljivosti vozila (navor, pospeševanje) ob optimalni nastavitvi vgrajenih sistemov, ki porabljajo energijo (ogrevanje, klimatska naprava). Normalni način ponuja prefinjeno ravnovesje med zmogljivostjo in varčnostjo.

Vse možnosti polnjenja električne lepotice

Z uporabo 100-kW enosmernega toka je mogoče baterijo nove Opel Corse-e v 30 minutah napolniti do 80 odstotkov.

Pri polnjenju električnega vozila iz običajne gospodinjske vtičnice se izmenični tok pretvori v enosmerni tok znotraj vozila – vendar to traja nekaj časa. Čas polnjenja je odvisen predvsem od moči v vozilo vgrajenega polnilnika, polnilnega kabla ter vrste in moči uporabljene polnilne postaje. Če imate električni avtomobil, je najbolj priročno, da ga polnite doma s polnilno postajo, nameščeno na zidu ali stebričku.

Stvari lahko pospešite tako, da namestite stensko polnilnico z izmeničnim tokom. Tako imenovane zasebne polnilne postaje odlično dopolnjujejo vozilo in ga napolnijo hitreje od standardne gospodinjske vtičnice, saj imajo višjo hitrost prenosa energije (do 11 kW).

Najhitrejša možnost pa so enosmerni polnilci DC, ki so trenutno na voljo samo za javno uporabo, vendar so zelo priročen in preprost način za polnjenje, ko ste na poti.

Corsa-e je pripravljena na vse možnosti polnjenja – prek pametne zasebne polnilne postaje, hitrega polnjenja ali gospodinjske vtičnice.

Opel ponuja široko izbiro polnilnih naprav in storitev, ki zagotavljajo popolno rešitev za vas in vaše potrebe. Vsa Oplova vozila že imajo osnovni mobilni polnilnik, ki omogoča polnjenje v katerikoli vtičnici za gospodinjstvo, vendar je hitrost polnjenja omejena z zmogljivostjo teh vtičnic.

Oplovi mobilni polnilci so povsem univerzalni, omogočajo polnjenje v gospodinjskih vtičnicah, javnih polnilnicah in visokonapetostnih vtičnicah, tako da vedno zagotovite največjo možno hitrost polnjenja.

Stenske polnilnice ponujajo največjo zmogljivost in udobje doma. Zasebne polnilne postaje so zelo preproste za uporabo, saj so že pripravljene za samodejni način uporabe.

Namestitev je preprosta. Električar prouči vaše potrebe in postavi polnilno infrastrukturo, ki je prava za vas. Oplov partner bo z veseljem pomagal.

Finančna pomoč za lažji prehod na e-mobilnost Nakup stenske polnilnice bo veliko lažji, če boste izkoristili finančno podporo, ki jo ponujajo vladne subvencije. Na voljo so tudi stenske polnilnice za več uporabnikov, ki omogočajo tudi daljinsko upravljanje in učinkovito izrabo razpoložljive moči.

Nižji stroški z elektriko

Ko primerjamo dejanske stroške uporabe pri električnih avtomobilih in avtomobilih z običajnim motorjem, ugotovimo, da je prednosti uporabe električnih avtomobilov ogromno. Stroški servisnega vzdrževanja so nižji kot pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem. Tudi zavarovalne premije za električna vozila so se začele nižati, saj se zavarovalniške agencije zavedajo, da e-vozniki vozijo previdneje in povzročijo manj nezgod. Marsikje med dodatne privilegije spadajo tudi brezplačno parkiranje in dodatna parkirna mesta za električne avtomobile. Stroški polnjenja električnega avtomobila so precej manjši kot pri drugih pogonskih gorivih, in sicer lahko prihranimo kar tretjino stroškov, ki bi jih sicer imeli s pogonskimi gorivi.

Za nakup električnih in hibridnih vozil je prek Eko sklada mogoče najeti ugoden kredit ali kandidirati za nepovratne finančne spodbude.