Spoznajte 80-letnika, ki vozi kultni ferrari

John Clower ni običajen 80-letnik. Ne le da se vsak dan vozi z avtomobilom, njegov prevoz je redek in pregrešno drag ferrari F40. Glede na njegov vsakodnevni avto je jasno, da gre za velikega ljubitelja znamke. Do sedaj je imel 15 ali 16 ferrarijev, garažo pa v zadnjih letih zapolnjuje tudi z lamborghiniji in celo mclarnom 675LT.

F40 je ravno pravi, aventador prevelik in preširok

Na zgornjem posnetku (v angleščini) John razloži, zakaj je tako navdušen nad ferrariji, kljub svojim letom pa pogosto sede tudi za volan lamborghini aventadorja. Nekoliko mu je sicer preširok in prevelik, a načeloma uživa v vožnji z njim. Z mclarnom je recimo prvič preizkusil sistem za pospeševanje z mesta, njegova zgodba pa je polna zanimivosti in dogodivščin.

F40 velja za enega od bolj iskanih in cenjenih Ferrarijevih modelov, zato so se cene že dvignile nad milijon evrov.