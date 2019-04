Športni terenec in družinski enoprostorec v enem? #foto

Mercedes-Benz je na avtomobilskem salonu v Šanghaju razkril koncept novega športnega terenca GLB. Tekmec audija Q3 bo imel lahko tudi sedem sedežev, odlikuje pa ga precej robusten, pravi terenski videz. Serijska proizvodnja se bo začela proti koncu letošnjega leta.

Precej večji od konkurenčnega audija Q3

V Stuttgartu so tako našli prostor še za en športni terenec in novi GLB se bo umeščal med skorajšnjo novo generacijo GLA in nedavno prenovljenega GLC. Vsi prihajajo z iste platforme. Koncept GLB je dolg 4,6 metra, širok je 1,89 metra in ima 2,8 metra medosne razdalje.

Avtomobil je tako precej večji od audija Q3, svojega najbolj neposrednega tekmeca. Koncept GLB je daljši 14,9 centimetra. V primerjavi z Mercedes-Benzovim razredom A je medosna razdalja 10 centimetrov daljša.

Koncept GLB je dolg 4,6 metra, širok je 1,89 metra in ima 2,8 metra medosne razdalje. Foto: Mercedes-Benz

Koncept je poganjal dvolitrski štirivaljni bencinski motor z močjo 224 'konjev'. Foto: Mercedes-Benz

Združiti športnega terenca in družinskega prostorca

Čeprav je imel avtomobil v Šanghaju nekaj salonskih dodatkov, je po zagotovilih Mercedes-Benza že blizu serijskemu videzu. Razstavljeni koncept je imel v notranjosti sedem sedežev, druga vrsta pa je bila vzdolžno pomična za 14 centimetrov.

Naslonjala druge vrste so prav tako prilagodljiva, podirati pa jih je mogoče v razmerju 40 : 20 : 40. Vse je mogoče spraviti tudi v ravno dno in skupaj z enako podrto tretjo vrsto lahko voznik dobi precej velik prtljažni prostor. Druga in tretja vrsta bosta skupno omogočali nameščanje štirih otroških sedežev.

Čez tri leta tudi električni EQB

Koncept je poganjal dvolitrski štirivaljni bencinski motor z močjo 224 'konjev'. GLB ima seveda štirikolesni pogon, za prenos moči pa skrbi osemstopenjski dvosklopčni menjalnik. Pozneje bo na voljo tudi priključno-hibridni pogon, predvidoma leta 2012 pa tudi električna različica EQB.

Pred voznikom je že znani infozabavni sistem MBUX. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

