Sporni oglas VW: preiskava končana, to so ukrepi

Že pred tedni smo poročali o spornem video oglasu za novega volkswagen golfa. Velika bela roka je “frcnila” temnopoltega človeka stran od avtomobila skozi vrata restavracije. Po burnih odzivih na socialnih omrežjih so pri Volkswagnu oglas umaknili, se prek številnih kanalov opravičili in napovedali temeljito raziskavo.

“Naredili smo napako in v videu nismo prepoznali rasistične vsebine. Ta se nam ni zdela sporna, ko smo videli zaporedje več videov in celotno zgodbo. Žal nismo ocenjevali zgodbe posameznega videa in njegova sporočila izven konteksta celotne zgodbe,” pojasnuje Jochen Sengpiehl, eden vodilnih z oddelka marketinga pri Volkswagnu.

Kot je pojasnil, vsebino oglasov kreirajo in potrjujejo v več korakih. Vsebino digitalnega oglaševanja za golfa so videli februarja in vodstvo marketinga je vsebino potrdilo. Sporni oglas je tako videlo okrog 200 ljudi in nihče v njem ni prepoznal potencialno neprimerne vsebine.

Od zdaj temeljitejši nadzor ustvarjanja oglasne vsebine

“Ključno sporočilo interne preiskave je, da moramo vsak oglas ocenjevati izven konteksta celotne zgodbe. Naš namen pa ni bil ustvariti racistično vsebino, bila je napaka. Ta pa se ne bi smela zgoditi,” dodaja Sengpiehl.

Nihče pri Volkswagnu zaradi tega oglasa domnevno ni izgubil službe, tudi Jurgen Stackmann, direktor prodaje in marketinga, bo to delo opravljal še naprej.

Pri Volkswagnu so sprejeli nekaj načelnih ukrepov, ki napovedujejo še večji poudarek na področju etike in kulture, temeljitejše kontrole ustvarjanja oglasne vsebine in boljšo organizacijsko strukturo za nadzor.