Spomin na tragedijo: posnetki s prizorišča ujeli vso dramo #video

Pred 30 leti se je na Poljskem zgodila tragedija, v kateri je umrl eden najuspešnejših poljskih voznikov relija in tudi eden prvih profesionalnih avtomobilskih športnikov z območja vzhodne Evrope. To je bil Marian Bublewicz, ki je umrl ob trčenju v drevo.

Včeraj je minilo natanko 30 let od hude nesreče, v kateri je umrl eden najboljših poljskih voznikov relija vseh časov. Zgodilo se je na reliju Zimowy Rajd Dolnośląski, ki je v okolici mesta Kłodzko potekal po zasneženih cestah.

Video: trenutki po nesreči Mariana Bublewicza

V dirkalniku je ostal ujet 40 minut

Marian Bublewicz je vozil ford sierro RS cosworth s pogonom na vsa štiri kolesa. Nekaj kilometrov po štartu pete hitrostne preizkušnje je v desnem ovinku zdrsnil s ceste. Pri visoki hitrosti okrog 120 kilometrov na uro je zadel neposredno v edino drevo daleč naokoli. Fordov dirkalnik je v drevo trčil z voznikovo stranjo, avtomobil pa se je dobesedno zvil okrog drevesa. Bublewicza je poškodoval zlomljen del varnostne kletke, zaradi izmaličenega avtomobila pa je ostal ujet v vozilu.

Medtem ko so sovoznika Ryszarda Žyszkowskega z zlomljeno roko hitro rešili iz dirkalnika, je Bublewicz v avtomobilu ostal ujet še 40 minut. Ves čas je bil pri zavesti, po pripovedovanju očividcev se je pogovarjal tudi s svojo hčerjo. Ko so 42-letnega voznika vendarle potegnili iz avtomobila, so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Reli se je nadaljeval, a Bublewicz je še isti dan zaradi notranjih poškodb, zlomljene medenice in noge umrl.

Video - vožnja Poljaka na njegovem zadnjem reliju

Šestkratni poljski prvak, ki je začel s poljskim Polonezom

Bil je šestkratni poljski prvak v reliju v skupni razvrstitvi, leto pred tragično nesrečo je bil tudi evropski podprvak v reliju. Svojo kariero je začel v motokrosu, a se je po hujši nesreči in poškodbi preselil za volan dirkalnega avtomobila. V začetku kariere so izstopali njegovi dvoboji z Andrzejem Koprom, leta 1987 tudi zmagovalcem relija Saturnus v Sloveniji.

Njuno rivalstvo je oba sililo k pripravi vse boljših avtomobilov in to je samodejno dvigalo tudi raven poljskega relija. Bublewicz je bil marljiv, veliko je treniral in se relija loteval zelo resno. Postal je tovarniški voznik poljskega Poloneza. Z avtomobilom polonez 2000 rally je bil leta 1987 tudi poljski prvak. Zaradi nekonkurenčnosti poljskega dirkalnika je nato presedlal na štirikolesno gnano mazdo 323 skupine A. Ko ni dirkal, je vodil lastno avtomehanično delavnico in v njej zaposloval 30 ljudi.

Ustanovil je prvo poljsko profesionalno avtomobilsko moštvo

Leta 1991 je kot prvi na Poljskem ustanovil profesionalno avtomobilsko moštvo - Marlboro Rally Team Poland. Bublewicz je bil za volanom ford sierre zelo uspešen tako doma kot v Evropi. Pred sezono 1993 je od Belgijca Patricka Snijersa kupil novejši ford escort RS cosworth, ki pa do zanj usodnega relija še ni bil pripravljen. Na tem naj bi še zadnjič vozil sierro.

Po nesreči so na Poljskem zaostrili varnostne standarde, ki so bili vezani predvsem na hitrost odzivnosti reševalnih služb. Za Bublewicza usodno drevo so podrli, na tem mestu pa namestili križ in spominsko ploščo.

Podobno tragično se je pozneje končala tudi pot Janusza Kuliga, ki je poljski reli po Bublewiczu ponesel še na višjo raven. Kulig, ki je leta 1998 slavil na reliju v Velenju, je leta 2004 doživel prometno nesrečo. Med prečkanjem železniških tirov se zapornice niso spustile in v njegov avtomobil je tam zadel vlak.