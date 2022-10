Spet že slišano opozorilo, a tokrat s spremembo

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je že večkrat izpostavilo dokaj majhno število polnilnic za električne avtomobile v državah članicah EU. Kot smo že večkrat zapisali, pa je število polnilnic na sto kilometrov cest le dokaj suhoparen statistični podatek in realnega stanja elektromobilnosti v državah niti nujno ne razkriva.

Tudi v Sloveniji je večina polnilnic z izmeničnim tokom AC, kjer se lahko večina avtomobilov polni z močjo kvečjemu 11 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Pri ACEA pa so tokrat prvič izpostavili tudi potrebo po tako imenovanih hitrih polnilnicah z enosmernim tokom DC. Le vsaka sedma polnilnica v Evropi je tipa DC z močjo več kot 22 kilovatov.

Slovenija spada po številu polnilnic na sto kilometrov cest v zlato sredino evropskih držav, precej slabo in predvsem neenakomerno so razporejene prav polnilnice DC. Močno jih primanjkuje na podeželju, pa tudi v nekaterih pomembnejših delih države, kot so obalni del in Goriška.

Izjemno velike razlike med državami

Največ polnilnic na sto kilometrov imajo Nizozemci (64,3), Luksemburžani (57,9), Nemci (25,8), Portugalci (24,9) in Švedi (12,2). Na drugi strani jih imajo izjemno malo Litvanci (0,2), Ciprčani (0,4), Grki (0,4), Estonci (0,6) in Poljaki (0,7).

Teh šest držav na sto kilometrov v povprečju nima niti ene polnilnice. Sedemnajst držav EU ima manj kot pet polnilnic na sto kilometrov cest, med te spada tudi Slovenija (3,3), le omenjenih pet držav pa ima na sto kilometrov več kot deset polnilnic.

Nizozemska ima eno polnilnico na vsakih 1,5 kilometra cest, osemkrat večja Poljska pa ima eno polnilnico le na vsakih 150 kilometrov cest.