Sneg na Predmeji in kaotične razmere: posnetki so zelo nazorni #video

Ko je sneg včeraj zasnežil cesto prek Predmeje, so nanjo namesto avtomobilskih dirkalnikov morali zapeljati plugi. Sunki burje so v Ajdovščini premikali šotore spremljevalnih moštev in obračali dežnike gledalcev, ki so najbolj nestrpno pričakovali vožnje po že tako drsečih ovinkih proti Velikim Žabljam.

Karavana uvodnega relija letošnjega državnega prvenstva je v Vipavski dolini iz vidika vremena pričakovala najhujše, a vsaj v prvem delu dirke se črnoglede vremenske napovedi niso izpolnile. Dežja je bilo le za vzorec, skozi oblake je za nekaj minut pokukalo celo sonce.

Predmejo je včeraj pobelil sneg. Foto: Marjan Gregorič

Povsem drugače je bilo nato popoldan. Na Ajdovščino so začeli pritiskati vse hujši sunki burje. V servisnem prostoru sredi mesta so morala moštva pospraviti šotore in se pred prvimi dežnimi kapljami kmalu umikati v svoja spremljevalna vozila.

Če je v Ajdovščini deževalo, je istočasno na Predmeji že snežilo. In prav tam bi morala potekati popoldanska hitrostna preizkušnja. Cesto skozi predore proti Predmeji smo že večkrat primerjali s cesto proti Col de Turiniju, veliki klasiki relija v Monte Carlu. Tokrat so bile primerjave še toliko bolj pristne. Toda če imajo udeleženci monaškega relija s seboj namenske zimske gume ali celo pnevmatike z žebljički, spomladi takih gum nima nihče. Zato so morali organizatorji odpovedati obe preizkušnji pred Predmeje, kjer je bilo snega enostavno preveč.

Sneg na Predmeji in vrhunci relija v Vipavski dolini:

Favorizirana Gryazin in Cais razred zase

“Mi v ospredju bi najbrž že lahko prišli čez, toda v ozadju bi imeli manj izkušeni vozniki lahko veliko več težav. Odločitev oranizatorjev je bila pravilna,” je dejal zmagovalec relija Nikolay Gryazin (škoda fabia rally2), ki je udeleženec svetovnega prvenstva WRC2 in se je v Sloveniji pripravljal na skorajšnji reli svetovnega prvenstva na Hrvaškem. Ugnal je svojega neposrednega tekmeca Erika Caisa (ford fiesta rally2), tretji pa je bil mladi Estonec Virves (ford fiesta rally3).

Tako je svoj reli končal vse hitrejši Jan Medved (ford fiesta rally4). Foto: Gregor Pavšič

Vsi so se morali “dričati” tudi skozi žabeljske ovinke, ki jih je močan dež (z burjo) spremenil v pravo drsalnico. Tudi s tekmovalnimi pnevmatikami, ki vsaka stane nekaj sto evrov, tam v dežju ni mogoče peljati mnogo hitreje. Drseč asfalt je na spustu proti Velikim Žabljam najbolj izkusil Jan Medved (ford fiesta rally4), ki je zdrsnil pod cesto in najbrž zapravil svojo prvo zmago med dvokolesno gnanimi dirkalniki.

Zanimivo da je po Medvedovi napaki v tej konkurenci slavil Grega Premrl (peugeot 208 rally4), ki pa je drseč ajdovski asfalt izkusil že v petek zvečer na mestnih ulicah. Že v prvih kilometrih relija je namreč zadel v robnik, odlomil kolo, a na koncu relija vseeno zmagal.

Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) do zmage v slovenskem DP tudi po zraku. Foto: Uroš Modlic

Grega Premrl je na prvi hitrostni preizkušnji odtrgal kolo, a uspel vseeno zmagati v dvokolesno gnani konkurenci. Foto: Gregor Pavšič

Martin Čendak (opel adam cup) je slavil v diviziji I. Foto: Gregor Pavšič Med Slovenci zmaga za Turka, Grossi spet drugi



Enajsta izvedba relija Vipavska dolina je bilo uvodno dejanje letošnjega državnega prvenstva v reliju. V močni konkurenci se je relija v razvrstitvi državnega prvenstva udeležilo 59 posadk, v cilj jih je uspelo pripeljati 44.



Med Slovenci je bil po pričakovanju najuspešnejši državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki je kot edini uspel ostati relativno blizu najhitrejšima Gryazinu in Caisu. Turk bi bil lahko tretji skupno, če mu včeraj popoldne ne bi spustila pnevmatika. Skoraj celo preizkušnjo je peljal po prazni in zato tudi ni bil tretji, temveč četrti skupno. Za slovensko državno prvenstvo zmage vseeno ni ogrozil, saj je njegova prednost znašala minuto in 37 sekund.



Drugi v konkurenci za DP je bil Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki je sploh prvič nastopil v štirikolesno gnanem avtomobilu. Portorožan je bil vesel prihoda v cilj, kjer je bil sicer za Turkom že lani podprvak. Grossi bo letos z dirkalnikom R5 predvidoma odpeljal še vsaj en, morda pa tudi dva relija. Tretji med Slovenci je bil izkušeni Darko Peljhan (VW polo proto), ki je uspel v dežju ostati pred najhitrejšimi avtomobili z dvokolesnim pogonom.



V tej konkurenci je iz boja za zmago po zdrsu s ceste izpadel Jan Medved (ford fiesta rally4). Pred zadnjo preizkušnjo je le ena sekunda ločila Grego Premrla (peugeot 208 rally4) in Martina Štucina (renault clio R3). Premrl je uspel ugnati domačina Štucina, sicer tudi enega izmed glavnih organizatorjev ajdovsko-vipavskega relija. Tretji je bil še vedno ne polnoletni Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki je bil spet veliko hitrejši na mokri kot suhi cesti. Škulj je v cilju za Premrlom zaostal 6,9 sekunde. V prvi peterici relija sta bila še tokrat zelo hitri Nik Prunk (peugeot 208 rally4) in Aleks Humar (citroen DS3 R3T).



Medtem ko je v diviziji III Janko Čebron (mitsubishi lancer EVO9) zmagal s prednostjo več kot dveh minut pred Vasjo Miklavčičem in aktualnim prvakom Maticem Humarjem (oba renault clio), so bile razlike pričakovano veliko manjše v diviziji I. Tam je z lepo predstavo prvič slavil Martin Čendak (opel adam cup) in sicer s prednostjo 27,6 sekunde pred domačinom Aljažem Bratožom (renault clio 1.4). Tudi tretji Matjaž Mihevc (renault clio rally5) je za Čendakom še edini zaostal manj kot minuto. Aktualni prvak Nejc Mrak (suzuki swift) s starim dirkalnikom ni mogel višje od četrtega mesta, v prvi peterici je bil še Kristjan Štrancar (MG ZR 105).



Rezultati - slovensko DP



Najbolje obiskana je bila petkova večerna hitrostna preizkušnja po ulicah Ajdovščine. Foto: Gregor Pavšič

Enajsta izvedba relija Vipavska dolina se je ponašala z najbolj kakovostno zasedbo do zdaj. Foto: Gregor Pavšič