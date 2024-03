Slovenski šestkratni državni prvak je preizkusil nekaj zanj novega #foto

Trinajst posadk je uspešno prispelo do cilja sedme izvedbe MAHLE Eco relija z električnimi avtomobili. V dveh dneh so opravile 425 kilometrov, ki so jih s točnostnimi preizkusi popeljali po cestah Severne Primorske.

Čeprav so po prvem dnevu vodile tuje posadke (vseh tujih posadk je bilo 6), pa je v soboto prišlo do preobrata. Sprva vodilna češka posadka (Michail Zdarsky in Jakub Nabelek) sta zaradi napak močno nazadovala.

Sreča se je medtem nasmehnil slovenski ekipi. Franko Špacapan in njegov sovoznik Sebastjan Kobal sta se tako s četrtega mesta po prvi polovici sobotne preizkušnje prebila v sam vrh, kjer sta ostala vse do konca. Posadka Špacapan-Kobal, ki je sicer slavila že na lasnkem reliju, je tako letos obranila naslov zmagovalca.

Foto: AMD Gorica

Pred podelitvijo, ko so posadke še čakale na uradne rezultate, je Špacapan povedal: “Dobri smo bili, vse se nam je poklopilo. Upamo, da bomo obdržali lanski naslov.”“Vreme ni bilo najboljše, začeli in končali smo z dežjem. Vmes je bilo tudi veliko spolzkih cest. Letošnja posebnost pa je bil tudi nočni del tekmovanja,” je povedal in dodal, da je bilo slednje svojevrsten izziv tako zanj kot za sovoznika. “Naredili smo nekaj manjših napak, ki pa se na srečo niso močno izrazile.”

In če je posadka Špacapan-Kobal že stara znanka eko reli tekmovanj, pa je bilo to nekaj povsem novega za sicer “starega mačka” klasičnega relija Roka Turka, ki se je tokrat na ceste podal s sovoznico Katjo Fak (članico javnega zavoda GO! 2025). Čeprav sta bila v točnosti nekoliko slabša, pa sta se izkazala v kategoriji porabe.

“Odiseada teh dveh dni je zaključena. Sicer ima tudi ta reli svoj čar, vendar pa še vedno primarno ostajam zvest klasični dirki. Veliko sem se naučil, bila je lepa izkušnja, zagotovo pa se je treba nanjo drugače pripraviti,” je povedal Turk.

FIA Bridgestone Eco Rally Cup – skupno oba dni (točnostni reli + poraba) – generalna razvrstitev

1. Franko Špacapan in Sebastjan Kobal (SLO)

2. Kalin Dedikov in Georgi Pavlov (BGR)

3. Guido Guerrini in Artur Prusak (ITA/POL)

Foto: AMD Gorica

