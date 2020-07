Slovenci kot "reprezentanti" tudi z avtomobili? To je že prvi kandidat.

Slovenija že dolgo čaka na avtomobilskega športnika z večjimi mednarodnimi ambicijami in Boštjan Avbelj prav danes začenja svoj tekmovalni mesec v Italiji. Danes v Toskani, čez dva tedna že na prvem reliju evropskega prvenstva v Rimu. V Sloveniji so se medtem, tudi ob menjavi vodstva krovne zveze AŠ2005, spet izrazile potrebe po avtošportni "reprezentanci".

Na ponedeljkovi skupščini Zveze za avtošport Slovenije AŠ2005 je bilo z novim predsednikom Radom Raspetom veliko govora o poskusu novega zagona avtomobilskega športa v Sloveniji. Udeleženci pa so se strinjali, nekateri med njimi so to tudi javno navedli, da bo večje zanimanje težko doseči brez mednarodno uspešnega tekmovalca.

Ko je za slovenske dirkače v tujini vedelo še "pol Slovenije"

Ti so bili vedno najpomembnejši pospeševalec zanimanja za športni avtomobilizem v širši javnosti. Nastopi na resni mednarodni ravni so vselej zahtevali visoka finančna sredstva in predvsem dolgoročne programe. Če bi upoštevali le tiste slovenske voznike, o mednarodnih aktivnostih katerih je vedelo "pol Slovenije", sta bila to v osemdesetih letih predvsem Brane Kuzmič in nato pred 15 leti še njegov naslednik Andrej Jereb.

Kuzmič je kot poltovarniški voznik Renaulta vozil v evropskem prvenstvu, njegovi uspehi pa so sovpadali z razcvetom domačega relija Saturnus. Jereb je kot večkratni državni prvak od leta 2006 dobil priložnost za več zaporednih nastopov na relijih svetovnega prvenstva.

Avbljeva škoda fabia R5, dirkalnik je sicer last italijanske ekipe Xmotors, v servisni coni relija Casentino. Foto: osebni arhiv

Danes čaka prvi letošnji nastop trenutno enega od najbolj obetavnih slovenskih voznikov z mednarodnimi ambicijami Boštjana Avblja. S sovoznikom Damjanom Andrejko in škodo fabio R5 bo nastopil na zelo dobro zasedenem reliju Casentino v Italiji, že čez dva tedna pa namerava biti slovenska posadka tudi del uvodnega dejanja letošnjega evropskega prvenstva v Rimu.

“Končno smo na prvi dirki sezone, vsi smo komaj čakali na vnovičen začetek. Še pred dobrim mesecem smo lahko le ugibali, kakšen projekt bomo lahko sploh izpeljali za letošnjo sezono,” se je iz Arezza oglasil Avbelj, ki se je ob tej priložnosti spet zahvalil pokroviteljem in tudi svojemu sovozniku Damjanu Andrejki. Ta se mu je pridružil lani v Velenju in hitro sta se ujela.

“Jutri nas čaka vroč sprinterski reli. Z nekaj dirkaške sreče se nadejam dobrega rezultata, a konkurenca je s 26 dirkalniki razreda R5 zelo močna in številčna. Ker je prihodnost dirk v Sloveniji še vedno pod vprašajem, si za zdaj ne upam napovedati nastopa na slovenskih relijih. Mogoče se septembra vidimo na reliju v Novi Gorici. Vse kaže, da se bomo po današnjem reliju začeli pripravljati na reli evropskega prvenstva v Rimu, nato pa bomo razmišljali o naslednjih dirkah,” je še povedal 29-letni Avbelj.

"Vse kaže, da se bomo po današnjem reliju začeli pripravljati na reli evropskega prvenstva v Rimu, nato pa bomo razmišljali o naslednjih dirkah," pravi 29-letni Avbelj. Foto: Gregor Pavšič

Turk in Avbelj sta se na slovenskih relijih lani pomerila trikrat. Dvakrat je bil uspešnejši Avbelj, enkrat Turk. Foto: Gregor Pavšič

Avbelj, sin nekdanjega slovenskega motokrosista Marjana Avblja - nekoč prvega Jugoslovana s točkami za SP - sicer ni več rosno mlad. Bil je produkt uspešnega izbora Racestar in takrat ga je pod okrilje vzel Miro Marinšek z ekipo Lema Racing. Sprva sta odlične rezultate dosegala na cestnohitrostnih dirkah (predvsem v italijanskem pokalu Renault Clio), pred dobrim letom pa sta se skupaj prvič podala v reli.

Čeprav je prvič vozil v tej disciplini in moral prvič sodelovati s sovoznikom, je Avbelj presenetljivo osvojil lanski reli državnega prvenstva v Velenju. V Železnikih je moral priznati premoč državnemu prvaku Roku Turku (hyundai i20 R5), nato pa je bil med Slovenci spet najuspešnejši na reliju v Novi Gorici. Tam mu je na dveh hitrostnih preizkušnjah uspelo odvzeti skalp tudi zmagovalcu Nikolayu Gryazinu (VW polo R5), sicer vidnemu udeležencu relijev svetovnega prvenstva in od letos tudi dirkaču z uradno podporo Hyundaia. Sezono je nato Avbelj sklenil še z drugim mestom v skupni razvrstitvi na reliju Bassano v Italiji.

Državni prvak Rok Turk vozi tudi s podporo Hyundai Motorsporta, lani ga je v Novi Gorici obiskal vodja Andrea Adamo. Italijan je tudi prvi mož ekipe Hyundaia v svetovnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Mladi Tim Novak je bil dvakrat zapored državni prvak med dvokolesno gnanimi dirkalniki in pred leti ga je z uvrstitvijo med svoje izbrance potrdila tudi FIA. Letos Novak za zdaj ostaja še brez tekmovalnega programa. Foto: Uroš Modlic

Že lani roka spoštovanja zvezdnika Gryazina

Avblju je v Novi Gorici po enem izmed "brzincev" v roko segel Gryazin, njegova hitrost, konstantnost in zanesljivost - predvsem ob upoštevanju skrajno omejenih izkušenj v reliju - so odmevali tudi mednarodno.

Danes bo v Italiji slovenska posadka spet pred novim izzivom. Imela bosta štartno številko 11. Med najbolj zvenečimi imeni na štartnem seznamu omenimo Andreo Crugnolo (citroen C3 R5), Fabia Andolfija (škoda fabia R5), Damiana De Tomassa (škoda fabia R5) in Feliceja Reja (VW polo R5). Skupno bo v okolici Bibbiene in Arezza na sporedu sedem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 89 kilometrov.

Še precej hujša konkurenca se nato prihodnji teden Slovencema obeta na reliju v Rimu, uvodni preizkušnji letošnjega evropskega prvenstva v reliju.

Vse glasnejše zahteve: slovenski avtošport potrebuje "reprezentanco"

Kljub morebitnemu mednarodnemu potencialu bo v Avbelj v Italiji vozil še brez večjih slovenskih pokroviteljev, prav tako tudi brez (večje) finančne podpore zveze AŠ2005. Prepotrebna ustanovitev načelne avtomobilske "reprezentance", ki bi vključenim voznikom dala potrebno kredibilnost in večjo težo pri dogovorih s pokrovitelji, je bila v ponedeljek prav tako med osrednjimi točkami volilne skupščine.

"Slovenski avtošport potrebuje svojega Bojana Križaja, ki bi potegnil voz. Premalo je vrhunskega športa, ta se je nekako končal pred desetletjem z Andrejem Jerebom. Premalo sredstev je za pomoč športnikom, precej manj kot za organizatorje. Denar gre za napačne stvari, tudi za sklepno letno prireditev za podelitev, ki ima vsaj po mojem mnenju precej napačen koncept," je bil kritičen Drago Božič, dozdajšnji član upravnega odbora, nekdanji cestnohitrostnih dirkač in inženir.

Miro Marinšek je z ekipo Lema Racing že leta eden glavnih podpornikov Avblja. Foto: Gregor Pavšič

Podobno je razmišljal tudi Marinšek, ki zadnja leta skrbi za preživetje slovenskega cestnohitrostnega dirkaškega športa. Potem ko Avbelj predlanskim ni dobil naziva avtomobilist leta, je Marinšek še isti večer napovedal usmeritev v, za Slovence, bolj prepoznaven reli.

"Zveza potrebuje mlajšega in profesionalnega direktorja. Ni napredka, vse stoji. Prihodki in odhodki zveze so skoraj enaki, torej smo sami sebi namen? Vse me je že minilo, iskreno. Potrebujemo finančni bazen, da bomo lahko vzgajali mlade športnike in jih poslali na močne dirke v tujini," je bil jasen Marinšek, ki je za svoje besede od udeležencev skupščine dobil tudi glasen aplavz.