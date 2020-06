Obljublja denar in spremembe: iskal bo tudi novega direktorja

Zveza za avtošport Slovenije AŠ2005 je včeraj dobila novega predsednika in člane upravnega odbora. Vseh 20 let je zvezo kot predsednik vodil Anton Anderlič, zdaj pa so za njegovega namestnika izglasovali Rada Raspeta. Pvič sta se za mesto predsednika zveze potegovala dva kandidata, v praksi pa je neuradno šlo predvsem za notranji dvoboj mlajše in starejše garde. Razlika med obema je bila majhna, saj je Raspet dobil 34 glasov podpore, pet več od Anderliča.

Rado Raspet, prvi predsednik AŠ2005 poleg dozdajšnjega Antona Anderliča. Foto: Gregor Pavšič

“Ideja o kandidaturi je zrela kar dolgo, z njo sem začel aktivneje že pred več kot pol leta. Sprva sem nameraval nadaljevati z delom podpredsednika, toda naposled sem se vendarle odločil in kandidiral za mesto predsednika. Ne bi se mi zdelo korektno, da bi zasedal katero izmed mest pod novim predsednikom, če bi proti njemu moja ideja padla. Zato nisem kandidiral ne za mesto v upravnem odboru, ne za podpredsednika,” je po izvolitvi povedal Raspet.

46-letni podjetnik iz Cerknega, ki sicer živi v Ljubljani, vodi dve podjetji in v njih zaposluje 31 ljudi. Kot diplomirani inženir gradbenišitva je lastnik peskokopa in betonarne, v Slovenijo prav tako uvaža eno izmed nemških znamk motornih olj. Raspet je sicer tudi občasni avtomobilski dirkač, a ne skriva, da predvsem za hobi in ne za doseganje vrhunskih rezultatov. Zdaj ga kot šele drugega predsednika v 20-letni zgodovini AŠ2005 čaka še veliko pomembnejše delo.

Bili ste prvi protikandidat dozdajšnjemu predsedniku Anderliču. Kaj bi v vašem programu označili za njegovo bistvo oziroma rdečo nit?

Tudi kot podjetnik vidim priložnosti, kako bi naša zveza lahko postala še uspešnejša. Nedvomno zastopamo zelo atraktiven šport, ki lahko pritegne velikom ljudi, skoraj vsi Slovenci tudi imajo avtomobil. Manjka nam prepoznavnosti. Kot vlogo predsednika vidim predvsem na področju marketinga in medijev, s tem pa postanemo bolj prepoznavni, dobimo pokrovitelje, lažje podpremo talentirane voznike in podobno. Tudi društva bodo morala ostati bolj aktivna. Vsi dozdajšnji člani upravnega odbora so tudi letos kandidirali in mislim, da bosta tudi v novem sedela le dva nova člana.

Dagmar Šuster bo letos dopolnil 76 let in tudi sam bo, kakor je tudi zapisal v programu svojega dela direktorja AŠ2005, pomagal iskati naslednika. Foto: Gregor Pavšič

Kakšno moč kot predsednik sploh imate, saj vemo da je tisti pravi operativec v AŠ2005 predvsem direktor?

Kot predsednik operativnih pristojnosti nimam. Nedvomno pa vplivam na izbiro direktorja zveze. Za menoj tudi stoji ekipa in v tej zgodbi seveda nisem sam. Upravni odbor izbira podpredsednike, tekmovalno komisijo in direktorja. Zato stojim za stališčem, da je treba pomladiti tudi direktorja. Tudi obstoječi pa mora najprej še dokončati in urediti nekaj stvari.

Toda Šuster za zdaj ostaja direktor?

Ena izmed točk direktorja Dagmarja Šustra je tudi ta, da pomaga poiskati svojega naslednika. Zato ostaja, da bo prehod mehak. Vsekakor pa rabimo mlajšega in aktivnega direktorja.

Boste novega, mlajšega direktorja iskali znotraj ali izven zveze? Najbrž ste o tem že razmišljali …Težava je v statutu zveze, ki nas obvezuje direktorja iskati le znotraj upravnega odbora. Imamo torej ta okvir kandidatov. Želimo pa si vsi osvežitve statuta, ki je star 20 let in potrebuje spremembe.

Objekt Gaj na Dolenjskem trenutno sameva. Foto: Gregor Pavšič

Pomembna tema je ureditev objekta Gaj na Dolenjskem. Anderlič je direktor namensko ustanovljene družbe Gaj AŠ. Bo nadaljeval s tem delom, ki ga je morda kot predsednika še najbolj zaznamovalo?

Na tem področju ne vidim sprememb. Anderlič je direktor družbe Gaj AŠ in odstavil bi ga lahko le upravni odbor. Na mizo bo treba dati realno stanje glede dirkališča. Nujno ga potrebujemo in to ne le za dirke, temveč tudi za motoriste, vsakdanje voznike za vožnjo na meji in podobno. Vsekakor je namen objekta graditi celovit poligon in ne le dirkališče.

Letošnja sezona bo sicer močno okrnjena, toda kako hitro pričakujete vaše prve ukrepe in tudi sadove opravljenega dela?

Določene stvari se marketinško lahko storijo že hitro. V mislih že imamo nekatere ideje, prav tako začetna sredstva. Ta sem obljubil in to je 160 tisoč evrov v štirih letih. To je osnova, zagotovo pa prek pokroviteljev lahko dobimo še več. Tudi nekatere druge zveze, ki so na področju marketinga zelo močne, so nam pripravljene priskočiti na pomoč. Naslednje leto bi morale biti te spremembe že vidne. Vsekakor pa želim čez štiri leta na naslednji volilni skupščini dati na mizo rezultate svojega dela.