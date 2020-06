Volitve zveze AŠ2005: Anderliča bo zamenjal Rado Raspet

Danes so v Ljubljani po štirih letih spet izpeljali volilno skupščino Aš2005, na kateri so izvolili predsednika, člane upravnega odbora in nadzornega sveta. Kandidatov za upravni odbor je bilo 22, za mesto direktorja le eden, za predsednika pa dva.

Dozdajšnjega predsednika zveze Antona Anderliča izzval podjetnik Rado Raspet.

Za predsednika je na skupščini glasovalo 63 glasov. Anderlič je prejel 29, Raspet pa 34 glasov.

Predstavitvi obeh kandidatov za predsednika na volilni skupščini:



Anton Anderlič

Pri meni ni neznank, tu sem že dolgo časa. Ko se nečesa lotim, to poskušam to narediti na najboljši način in da pridemo do cilja. Mnoge stvari smo naredili in smo se kot zveza učvrstili. Moramo narediti temeljit pogled vase, v organizacijo, prioritete in cilje, ki smo si jih nekoč postavili. Narediti zvezo tako, da bomo hitro odreagirali na nove ideje in zamisli. Vse mora biti podrejeno skupnim ciljem. Tudi letos veliko težav z razpisom digitalnega prvenstva. Biti moramo med prvimi, odzivni in struktura organizacije mora to odločati. Športniki, funkcionarji so za nas osnova, vse mora biti podrejeno temo. Sistemski vir financiranja, poleg razpisov in pokroviteljev, tudi dirkališče. Tam lahko tudi začenjamo z najmlajšimi, brezplačnimi spoznavnimi testiranji, oddajamo in s tem pridobivamo finančna sredstva. Vzpostaviti je treba resnično komunikacijo z vlado, ministrstvi, Fundacijo za šport …



Rado Raspet

Zadnji dve leti v upravnem odboru. Tu smo zaradi dobrega in razvoja avtomobilskega športa. Nočem govoriti o preteklosti, zanima me predvsem prihodnost. Po 20 letih so spremembe dobrodošle in za njih je napočil čas. Sem neobremenjen. Skupaj smo sestavili program za prihodnost. Osnovne točke prek marketinga, kjer že sam zagotavljam začetna sredstva za zvezo. Nikoli ne bomo imeli toliko sredstev kot nogometna ali smučarska zveza, če pa naberemo na primer sto tisočakov, jih lahko uporabimo v dobro vseh. Ključna je boljša komunikacija z mediji, urediti je treba področje v Gaju. S finančnimi sredstvi je treba podpreti tudi voznike in zagotoviti pogoje za reprezentanco. Moja začetna sredstva so 40 tisoč evrov na leto v naslednjih štirih letih, toda v tem vidim šele začetek. Po koncu epidemije bodo taka sredstva več kot dobrodošla, morda celo nujna.”

Skoraj tretjino prihodkov zvezi zagotovijo tekmovalci

AŠ2005 je imel sicer lani 365 tisoč evrov celotnih prilovo in 290 tisoč evrov odlivov, tako da je zveza ustvarila presežek v višini slabih 75 tisočakov. Po besedah direktorja Šustra je bila to predvsem posledica določenih poravnanih finančnih obveznosti.

Toda neposrednih prihodkov je bilo dobrih 190 tisoč evrov. Največji posamezni vir financiranja zveze so prihodki od licenc. Lani so vozniško licenco podelili 395 voznikov (všteti tudi sovozniki v reliju), ob tem pa še več kot 50 tako imenovanih enodnevnih licenc. Tako velikega števila izdanih licenc v 20 letih še ni bilo.

S strani licenc je tako zveza dobila 66 tisoč evrov, od pokroviteljev 52 tisočakov, od ministrsta za šolstvo in šport pa 50 tisočakov.

Letošnja sezona se 11. julija začenja v Velenju

Sicer pa je bila rdeča nit razprave na skupščini nezavidljivo stanje v slovenskem avtomobilskem športu, ki ga je letošnja epidemija s koronavirusom covid-19 le še poglobila. 11. julija nas v Velenju čaka prvi reli letošnje sezone, nadaljevanje prvenstva pa je ob zaostrovanju ukrepov glede zbiranja na prostem ter mednarodnih potovanjih še precej nejasno.