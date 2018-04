Slovenci čakamo, Hrvati obnavljajo Grobnik #foto

Medtem ko v Sloveniji še čakamo na voljo države in potencialnih investitorjev za gradnjo avtomobilskega objekta Gaj na Dolenjskem, so Hrvati na Grobniku začeli z dolgo pričakovano obnovo asfaltne podlage.

Nov asfalt na Grobniku bo stal 1,2 milijona evrov

Upravitelji dirkališča na Grobniku so v zadnjih dneh začeli z napovedano obnovo asfaltne podlage, ki je bila enaka vse od izgradnje dirkališča pred slabimi 40 leti. Hrvati bodo v obnovo asfaltne podlage vložili 9,5 milijona kun (1,2 milijona evrov), ki bodo omogočale preplastitev 2,3 kilometra dolge steze, ureditev robnikov in tudi rahle spremembe v konfiguraciji nekaterih ovinkov. Predvidoma bodo prvi avtomobili in motocikli po prenovljenem Grobniku vozili že prihodnji konec tedna.

Hrvaško dirkališče nad Reko je bilo v zadnjih letih tudi priljubljeno pribežališče slovenskih avtomobilistov in motociklistov, prav tako pa so na Grobniku organizirali tudi številna srečanja oziroma tako imenovane track daye. Do zdaj je bila na Grobniku asfaltna podlaga zelo groba in je zato prinašala veliko obrabo gum.

Foto: Automotodrom Grobnik Foto: Automotodrom Grobnik

Foto: Automotodrom Grobnik