Sledi še francoski umik? Mestni avti vse bolj ogrožena vrsta.

Pred dnevi smo pisali o mogočem koncu majhnih mestnih avtomobilov, saj padajoča prodaja in vse večje zahteve Evropske unije po varnosti dvigujejo nakupne stroške. Pri Renaultu so nam potrdili, da bo twingo ostal pomemben člen družine, prav tako je hyundai i10 ravnokar vstopil v novo generacijo, a kot je poročal Reuters, so se za umik iz tega segmenta odločili tudi pri PSA.

Razred majhnih mestnih avtomobilov prinaša vse manjše zaslužke, razvoj nove generacije modelov pa ni več ekonomsko upravičen. Skupina PSA se je zato še pred združitvijo s skupino FCA odločila, da bodo prenehali izdelovati modela peugeot 108 in citroën C1.

Svoj delež so že prodali

Skupina Peugeot Citroën se je že dogovorila za prodajo svojega deleža pri češki tovarni, kjer skupaj s Toyoto izdelujejo svoja dva mestna modela. Tri neimenovani viri so za Reuters potrdili, da je odločitev že padla in da se Francozi umikajo iz tega segmenta.

Očitno je bil razvoj nove generacije motorjev na notranje izgorevanje predrag, le tako bi lahko ti avtomobili uspešno dosegali emisijske norme v Evropski uniji, vse skupaj pa na koncu ne bi bilo finančno upravičeno.

Pri PSA niso hoteli komentirati govoric in potrditi umika svojih dveh mestnih modelov. V izjavi so le potrdili, da preverjajo, kateri njihovi proizvodi bodo najbolj ustrezali pričakovanjem kupcev v segmentu A in še vedno dosegali emisijske cilje v Evropi.

Nobena od strani uradnih izjav še ne daje, a kot pravijo viri, se pri FCA nikakor ne bodo odrekli pandi in 500. Foto: Peugeot

Italijansko-ameriška naveza se svojim malčkom ne odreka

Po drugi strani se skupina FCA, kljub združitvi, svojim mestnim malčkom ne namerava odreči. Fiat padna in 500 sta najbolje prodajana avta Renault je moral nekaj spremeniti glede twinga, k sreči so imeli znotraj hiše električni pogon in prihodnost je za ta mestni avto postala svetlejša. Foto: Renault v svojem segmentu, na poti so hibridne različice in 500 je na voljo tudi kot povsem električni model. "Trenutne projekte bi lahko zamenjali novi, ki bodo postali mogoči z združitvijo s FCA," je dejal eden izmed virov.

Tudi pri FCA niso hoteli komentirati govoric, a zagotovo bo več znanega na začetku prihodnjega leta, ko bo združitev uradno končana in bo nastalo novo skupno podjetje Stellantis.

Krčenje trga

Trg majhnih mestnih avtov v Evropi že nekaj let ni več v najboljši formi. Delež mu je padel na 7,4 odstotka, še leta 2010 je bil vsak deseti avto v Evropi prodan v segmentu mestnih avtov. Nekoliko večji in za proizvajalce tudi ekonomsko upravičeni modeli iz segmenta B že vrsto let ohranjajo svoj 30-odstotni tržni delež.