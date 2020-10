Zakaj jim grozi izumrtje? Ima vse, kar imajo veliki #foto

i10 ustreza pravilom za oblikovanje mestnih vozil. To so predvsem prikupna atraktivna pojava z izstopajočimi podrobnostmi (dnevne "ledice", utripalke v ogledalih, lita platišča, dvobarvna karoserija …).

i10 ustreza pravilom za oblikovanje mestnih vozil. To so predvsem prikupna atraktivna pojava z izstopajočimi podrobnostmi (dnevne "ledice", utripalke v ogledalih, lita platišča, dvobarvna karoserija …). Foto: Gašper Pirman

Malček i10 je ustvarjen za mestne premike. Se pravi za v službo, po nakupih, prevoze otročadi ... Za hitrosti, ki v naseljih lahko dosegajo tudi 70 na uro, je dovolj dinamičen, z manj kot 3,7 metra dolžine pripraven za parkiranje, s premerom kroga obračanja pod desetimi metri pa spreten v gostem prometu.



V osnovi ima štiri sedeže, peti je za doplačilo 280 evrov in v obeh primerih lahko prevaža predvsem štiri odrasle potnike. Dva meter devetdeset visoka suhca lahko celo sedita eden za drugim. Seveda naj ne gresta na morje, dovolj naj bodo mestne vožnje in krajše vožnje zunaj mestne relacije. "Majhen" 252-litrski prtljažnik je za ta razred velik.



Cena malčka se ne pričenja pod mejo desetih tisočakov, čeprav tako piše v ceniku. Treba je brati naprej in če se vsemu odpoveste, je na koncu treba doplačati še prevoz, pripravo in barvo … Zato pa že osnovni i10 z varnostno opremo posnema vozila iz razreda višje. Mislimo na samodejni klic v sili (Ecall), sistem za zaviranje z zaznavo vozil in pešcev (Smart Sense), opozarjanje na lego znotraj pasu, nevarno ravnanje, opozarjanje na nalet, nadzor zbranosti voznika …



Štiri stopnje opreme cenovno naraščajo približno po tisoč evrov, tako da testna premium, ki je najbogatejša, doseže 13.690, z dodatno opremo (1.700) pa 15.390 evrov. Kot dinamična popestritev bi bila še posebej zanimiva izbira 100-konjskega 1.0 T-GDI s športnim paketom N-line, ki za 750 evrov nadgradi opremo premium.

Motor: bencinski 61,8 kW



Poraba na testu: 5,7 l/100 km



Cena vozila: 15.390 EUR

Prikupen na prvi pogled

Atraktivno obliko malčka dopolnjuje 340 evrov vredna dvobarvna zunanjost, kjer se črnina ostrešja preneha šele pod spodnjim robom stekel. Ostro oblikovana LED-žarometa sta dopolnjena z okroglima 7-točkovnima dnevnima enotama znotraj široko razprte maske. Malček z dolžino 367 centimetrov in medosno razdaljo 243 centimetrov je postavljen na 16-palčna lita platišča.

Oprema premium je dopolnjena

Takoj povemo, da petega sedeža tudi za manj kot 280 evrov ne bi izbrali, in hkrati trdimo, da je za štiri odrasle potnike i10 presenetljivo 252-litrski prtljažnik je sicer majhen, vendar v razredu majhnih vozil velik. Foto: Gašper Pirman udoben. Vstopanje s pametnim ključem in kromirane kljuke so na seznamu paketa Smart (230 EUR), kakor tudi ogrevanje sedežev in volana (190 EUR). Serijsko avtomatsko klimatizirana kabina ponuja svetle, zanimivo oblazinjene prečno prešite sedeže.

Armatura in vratne obloge so prekrite s plastiko v črni in beli pastelni barvi. Površina je sicer trda, vendar izdatno obdelana in celo pomaga ustvariti prijetne občutke. Med opremo naštevamo, da se večje plastenke lahko postavi tudi v zadnja vrata, da se na vmesni konzoli lahko polni telefon, posebej pa omenjamo dve uporabnosti, ki sta nam všeč. To sta utorček za pametni ključ (seveda brez obeska), nad osvetljenim predalom pa je odlagalna polička z robom, ki preprečuje padce predmetov.

Kaj nas je zmotilo



Možnost nastavitve volanskega obroča po osi oziroma globini ni tehnološko niti cenovno tako zahtevna, da je pri Hyundaiu ne bi mogli vključiti že v najcenejšo opremo. Ali pa vsaj v najdražjo premium.

V barvno usklajeni notranjosti izstopa široka enota z merilniki in 8-palčnim zaslonom. Ročica ročne zavore še ni za zgodovino. Foto: Gašper Pirman

Hyundai i10 ni potovalnik

Če se mali i10 uporablja za prevoz štirih oseb na delo, je velikost prtljažnika z 252 litri ustrezna. Pri paru oziroma treh potnikih se Plastika je trda, vendar obdelana. Ugajajo udobni sedeži s prečno prešitimi rebri, polnilec za telefon in predalček nad pokrovom, s katerega nič ne pade dol. Manjka pomik volana po osi. Foto: Gašper Pirman prtljažnik poveča s polaganjem naslonjal. Pri tem je bolje uporabiti zgornji položaj osnovne plošče, ker s tem nastane ravno dno povečanega prostora. Pritrjujemo izbiri zasilnega rezervnega kolesa (70 EUR), čeprav zavzema malo več prostora od pribora za popravilo gume.

Bolj mestni uporabi kot potovanjem služi 8-palčni zaslon s kamero zadaj, navigacijo Tom Tom (aplikacija MapCare s sedemkratnim posodabljanjem), povezavami Bluetooth, Android Auto in Apple CarPlay. Ni potovalnik, pa vendar i10 najdemo na cenejših ponudbah podjetij rent a car, kjer lahko povsem ustreza dvema manj zahtevnima potnikoma. Tudi temu namenu bi moralo zadoščati osnovnih 252 litrov prtljažnika.

Voznik v i10

Armaturna plošča je oblikovno in barvno lepo razgibana, obenem pa dovolj preprosta. Analogni merilniki z vmesnim zaslonom so pregledni, nadaljujejo se v osrednji 8-palčni zaslon. Na prečkah usnjenega volana (2,7 zavrtljaja) so po vzoru večjih hyundaiev razporejeni ukazi za radio, tempomat, telefon in računalnik. Prestavna ročica je na dvignjeni konzoli pomaknjena k volanu.

Osrednji zaslon na dotik ima še dvakrat po štiri fizična stikala in okrogla gumba za upravljanje radia. Pohvalimo, in tega nikoli ne pozabimo, še preprosto ročno upravljanje avtomatske klime in dobro staro ročno zavoro. Ker radi izklapljamo pomoč pri ohranjanju lege, smo opazili, da je temu namenjeno prav največje iz sklopa štirih stikal levo poleg volana.

Medkolesna razdalja 243 cm s kratkim zadnjim previsom omogoča dobro prostorsko izkoriščenost kabine. Foto: Gašper Pirman

Avto zmernih pospeškov

Dvo- ali trosedežna zadnja klop v malem i10 ni namenjena samo malčkom, saj zlahka sprejme dva odrasla potnika. Foto: Gašper Pirman Ta hyundai ni ljubitelj hitrosti, čeprav menda doseže 171 na uro. Motor postane pri 130 na uro (merilnik na 133) glasen s približno 3800 vrtljaji, ker ni šeste prestave. V naselju pri 50 na uro prenese peto prestavo, saj pri 1750 vrtljajev v četrti indikator že predlaga peto, ki potem deluje s 1400 vrtljaji. Med ovinki je nevtralen, zanesljiv, brez težav tudi hiter, če je voznik take vrste.

Trdimo, da bi vzmetenje zlahka prenašalo tudi stoglavo konjenico (1.0 T-GDI). Sprednja sedeža omogočata solidno bočno oporo, vsaj dokler se voznik skozi ovinke prebija solidno. Tempomat omogoča, kot smo pri hyundaiih navajeni, nastavitve po 1 ali 10 kilometrov. Med serijsko opremo, ki spada k vožnji, pohvalimo samodejno zasenčenje projekcijskih žarometov in meglenke s funkcijo osvetljevanja ovinkov.

Poraba blizu WLTP

Pri ocenjevanju porabe vedno pogledamo, kaj so počeli uporabniki pred nami, in tokrat so skoraj tisoč kilometrov prevozili s povprečjem 6,2. Mi smo porabili še več, ko smo ga skozi lepe ovinke zapodili v hrib. "Seveda, svet gre gor," smo ugotovili pri cerkvi tega imena ob pogledu na računalnik, ki je nameril več kot osem litrov. Navzdol proti Velikim Laščam, kjer smo zaključili dinamičen preizkus, pa je poraba padla na 6,6.

Drugače je med umirjeno vožnjo z največ 93 na uro in prestavljanjem pod 2000 vrtljaji, kjer i10 s porabo 5,3 ostane pod WLTP (5,5). Na ravnih odsekih avtoceste poraba ne presega šestih litrov, v Logatec pa smo se med gostejšim prometom pripeljali s porabo 5,7, čeprav je vmes vrhniški klanec. Prav toliko pa je znašalo tudi naše testno povprečje.

Poleg načina vožnje (ta je seveda odločilen) prispeva k zmanjšanju porabe goriva sistem Stop&Go, v manjši meri pa tudi inteligentna regeneracija energije.

Na 8-palčnem zaslonu so ikone na dotik nameščene na dveh straneh. Za varnejše osnovno rokovanje je zaslon obdan z osmimi stikali na pritisk in dvema vrtljivima. Okrogla gumba sta tudi za upravljanje klime. Foto: Gašper Pirman