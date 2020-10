Slavni Avstrijec prodaja svoj ferrari F40 #foto

Ferrari F40 je eden najbolj znamenitih superšportnih avtomobilov iz Maranella in zadnji, ki ga je pred svojo smrtjo še potrdil Enzo Ferrari osebno. Popolnost so pri Ferrariju iskali z zniževanjem mase in povečevanjem moči motorja. Model F40 je poganjal 2,9-litrski motor V8 z močjo 478 “konjev”. Do 100 kilometrov na uro je pospešil v 3,8 sekunde, dosegel pa je lahko najvišjo hitrost - kar 324 kilometrov na uro. To je bil tudi prvi serijski avtomobil, ki je presegel za takrat magično mejo 200 milj na uro (321 kilometrov na uro).

Foto: RM Sotheby's

Čeprav so sprva nameravali izdelati le 400 primerkov F40, so jih naposled iz Maranella v svet poslali 1.311. Enega med temi, končan je bil 27. marca 1990, je kupil Ferrarijev trgovec iz Singapurja. Tam je ostal do leta 1993, nato pa kupca našel na Japonskem. Leta 2017 je ta F40 dobil še tretjega lastnika, tokrat v Nemčiji. V Hamburgu so ferrarija obnovili, mu odstranili možnost prilagodljivega podvozja in ga predvsem vrnili v njegovo originalno stanje.

Rdečega lepotca je maja lansko leto za lastno zbirko kupil Gerhard Berger, nekdanji dirkač formule ena in tudi dolgoletni voznik Ferrarijevega moštva. Avstrijec je nastopil na kar 210 dirkah formule ena in med leti 1984 in 1997 zmagal na desetih dirkah.

Berger je pet zmag v F1 osvojil prav s Ferrarijem. Ena najbolj odmevnih je bila leta 1988 v Monzi, kjer je v zaključku dirke izkoristil napako Ayrtona Senne in skupaj z Michelom Alboretom privozil Ferrariju dvojno zmago. Slavje pred 200 tisoč navijači v Monzi je bilo nepopisno. Prvo (1986) in zadnjo (1997) zmago si je v F1 privozil kot član ekipe Benettona.

Ima originalno barvo in še ne 30 tisoč prevoženih kilometrov

Berger je ferrarija F40 kmalu po nakupu registriral v Avstriji. Konec lanskega leta mu je Ferrari Classica za avtomobil dodelila vse ustrezne certifikate originalnosti. F40 ima prevoženih slabih 30 tisoč kilometrov, še vedno pa se ponaša z originalno barvo in notranjostjo.

Pri dražbeni hiši RM Sothebys bodo spletno dražbo v Londonu za Bergerjev ferrari končali 31. oktobra. Pričakovana cena avtomobila se giblje od 900 tisoč do 1,1 milijona britanskih funtov (od 990 do 1,2 milijona evrov).

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's