Slavje Špacapana na Eco reliju v Novi Gorici

Del osveščanja javnosti o napredku električnih avtomobilov so tudi tekmovanja v točnosti, Nova Gorica pa je tudi letos gostila eno izmed teh tekmovanj v uradnem svetovnem pokalu FIA. Organizacija takega dogodka je podobna klasičnemu reliju, le da je tu namesto hitrosti pomembnejša točnost. Zato ne poznamo hitrostnih, temveč točnostih preizkušenj. Na vsakem merilnem mestu mora tekmovalna posadka v električnem avtomobilu doseči kar najbolj idealen čas, ki se računa na vnaprej določene povprečne hitrosti. Tudi letos so na šesti izvedbi MAHLE Eco relija odločale malenkosti.

Vsaka izmed točnostnih preizkušenj je imela za različne odseke že vnaprej pripravljene idealne povprečne hitrosti. To so se znotraj posamične preizkušnje zamenjali tudi po dvajsetkrat. Dolžina vseh točnostnih preizkušenj je bila sicer 258 kilometrov, kar je predstavljalo 56 odstotkov celotnega relija z vključenimi vmesnimi etapami.

Foto: AMD Gorica

Foto: AMD Gorica

Štart relija je bil letos spet v Novi Gorici, od tam pa se je karavana najprej podala v Italijo in se nato spet vrnila v Slovenijo. Trasa je peljala mimo Nebla, prek Morskega do Tolmina in Kobarida, nato pa nato še proti Livku, Ročinju, Grgarju in se prvi dan končala v Novi Gorici. Drugi dan tekmovanja so se posadke odpeljale proti Mirnu, Dutovljam, Šepuljam, Kačičam, Predlogi, Gračišču, Vanganelu in imele enega zadnjih postankov v Kopru. Od tam so se nato prek Ocizla, Kozine, Senožeč in Branika spet pripeljale nazaj do Nove Gorice.

Seštevek točk iz točnosti in porabe

V končnih rezultatih se seštejejo točke, ki jih posadke dobijo za razvrstitev na podlagi točnosti in porabe - ta se meri iz vidika uradne porabe posameznega vozila po merilnem standardu WLTP. V točnosti je bila najuspešnejša posadka Špacapan-Kobal (kia e-niro), sledili sta posadki Guerrini-Prusak (kia e-niro) in Conde Pujana-Bermudez (kia e-niro).

V porabi sta bila najuspešnejša Aljoša Makarovič in Tadej Špacapan (renault zoe), druga je bila posadka Zdarsky-Nabelek (hyundai kona electric), tretja pa Conde Pujana-Bermudez (kia e-niro). V skupnem seštevku točk je Špacapan zmagal s prednostjo ene točke pred Špancem Conde Pujanom, ki je bil v obeh razvrstitvah tretji. Skupno tretje mesto je osvojil Marakovič, v prvi peterici pa sta bili še posadki Guerrini-Prusak (kia e-niro) in Zdarsky-Nabelek (hyundai kona electric).