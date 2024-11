Pri Aston Martinu so objavili poslovne rezultate za prve tri četrtine leta in ti nikakor niso spodbudni za prestižno britansko avtomobilsko znamko. Čeprav so bili rezultati v tretjem četrtletju boljši od pričakovanega, so vseeno izgubili 10,3 milijona funtov (12,2 milijona evrov).

V prvih devetih mesecih izguba pred davki znaša 228 milijonov funtov (271 milijonov evrov), kar je skoraj milijon evrov na dan.

Velik padec prodaje DBX

Britanci so nedavno svoj letni prodajni načrt oklestili za tisoč avtomobilov. Razlogi tičijo v slabši prodaji na Kitajskem in tudi v dobaviteljskih verigah v Evropi, ki so iz različnih razlogov upočasnile proizvodnjo avtomobilov.

Skrbi strm padec prodaje za njihov športni terenec DBX – letošnja prodaja je 52 odstotkov slabša kot lani in DBX zdaj predstavlja le še 30 odstotkov prodaje družbe. Skupna prodaja Aston Martina se je v devetih mesecih zmanjšala s 4.398 na 3.639 avtomobilov.

Za 16 odstotkov pa je zrasla prodaja dveh športnih modelov vantage in DB12. K boljšim rezultatom bo pomagal tudi začetek proizvodnje modela vanquish.

Aston Martin veliko denarja porabi tudi za F1

Lani so prodali 6.620 avtomobilov. Izvršni direktor Adrian Hallmark je letos izrazil željo po mejniku sedem tisoč prodanih vozil, a ta cilj ne bo uresničljiv.

Analitike skrbi velika zadolženost podjetja, ki trenutno znaša 1,21 milijarde funtov. To je 40 odstotkov več, kot je trenutna vrednost Aston Martina. Predsednik in lastnik podjetja je kanadski poslovnež Lawrence Stroll, ki ugled Aston Martina gradi tudi prek ekipe v formuli ena. Tam postavljajo enega najbolj modernih kompleksov, podpisali so pogodbo s "čudežnim" konstruktorjem Adrianom Neweyjem in napovedujejo naskok na vrh svetovnega prvenstva po letu 2026.