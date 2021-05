Skoraj vsi jo že imajo, kaj pomeni ta nalepka?

Počasi, a vztrajno se je na naših cestah povečevalo število tovornjakov z na kabini nameščeno novo nalepko, ki v francosščini opozarja voznike na mrtvi kot in omejen pregled voznika tovornjaka. Zdaj praktično ni več tovornjaka, ki bi bil brez te nalepke na obeh straneh, nekateri imajo celo dodatno tudi na prikolici, za to novost pa so poskrbeli v Franciji.

Rdeče-rumene nalepke z napisom "attention - angles morts" je francoska vlada v zapisala v odlok 20. novembra lani, zakon pa je pričel veljati 1. januarja letos. Z novim zakonom namreč od voznikov tovornjakov s skupno maso nad 3,5 tone, voznikom avtobusov, avtodomov in voznikom težjih kombijem obvezuje obvezno uporabo znaka, ki ostale udeležence v prometu opozarja na položaj mrtvih kotov.

Obvezna uporaba v Franciji, ne glede na registrsko tablico

Francoske oblasti od vseh voznikov zahtevajo nameščeno nalepko v vseh urbanih območjih. To v praksi pomeni, da mora imeti varnostno nalepko nameščeno tovornjak in druga prej omenjena vozila praktično v vsakem naselju, vasi ali mestu. V odloku so uporabo varnostne nalepke izključili kmetijska in gozdarska vozila, vozila ter vozila zimskih in reševalnih služb. Po naseljenih območjih se lahko brez nalepke vozijo tudi upravljalci avtocest.

So pa Francozi zakon sprejeli za vse, torej morajo novo nalepko na obe strani tovornjaka namestiti prav vsi, ki zapeljajo v Francijo. Zaradi tega zakona so se v nekaj tednih tovornjaki, ki vozijo po celotni Evropi preventivno opremili z varnostno nalepko. A zaenkrat Evropska unija ni predpisala enotne nalepke za vse države, pojavlja pa se strah, da bi lahko podobno nalepko predpisale tudi druge države. To ne prinaša le dodatnih stroškov, ampak bi lahko vodilo v številne varnostne nalepke, ki bodo pravzaprav same sebi namen.

Točna navodila kje mora biti nalepljena opozorilna nalepka o mrtvem kotu. Foto: Francoska vlada

Zaenkrat prehodno obdobje, potem kazen 750 evrov

Čeprav so Francozi dobili zeleno luč Evropske komisije, se tam zavedajo, da bi lahko problem postal večplasten. Tako slovenskim voznikom, ki zapeljejo v Francijo kot vsem drugim voznikov težkih vozil za zdaj uporaba nalepke ni nujna. Avto klubi so uspeli izpogajati leto trajajoče prehodno obdobje, ko voznikov zaradi manjka nalepke ne bodo kaznovali. Toda vse se bo spremenilo leta 2022, ko bodo vsakega voznika, ki ne bo imel nalepke ali bo le ta nepravilno namečena oglobili s kaznijo v višini 750 evrov.

Na koncu vozniki oziroma lastniki tovornjakov nimajo izbire. Kupiti morajo vsaj dve nalepki, jih namestiti na vozilo in slediti zakonodaji. Pa čeprav je nalepka veljavna le v eni državi in velika večina Evropejcev niti ne razume kaj pravzaprav pomeni francoski napis ''angles morts''.